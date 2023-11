“Financiación del ELN no puede venir del secuestro, es un chantaje que no permitiremos”: Otty Patiño

Tras admitir que la mesa de diálogos con el ELN atraviesa por su peor momento, el jefe de la delegación del gobierno colombiano Otty Patiño aseguró que según la información entregada por misma guerrilla al mecanismo de verificación y monitoreo del cese al fuego han manifestado que tienen 19 secuestrados y que otros dos murieron en cautiverio.

En entrevista con Blu Radio Otty Patiño, dijo que “el Eln debe avizorar un futuro sin ser ellos secuestradores, ni que tengan secuestrados en sus campamentos y sobre todo que no haya una legitimación por parte de ellos mismos que el secuestro es uno de los métodos de financiación de ese grupo armado”.

Además fue enfático en señalar que el tema de la financiación no puede estar articulado con los secuestros.

“En parte yo digo que el secuestro y la liberación del señor Luis Díaz destapó algo que estaba latente, los secuestros que aún tiene el ELN, y se creó una movilización de opinión porque se muestra que si es posible hacer esa liberación. Mucha gente se está preguntando por qué el señor Díaz, por ser el papá de una persona famosa si lo liberan y porque a un familiar, a mi papá, a mi hijo. Por qué en casos normales no hacen nada”, agregó.

Estos son algunos apartes de la entrevista:

Blu Radio: Antonio García en su cuenta de X ha escrito que el ELN es una agrupación muy pobre. Recuerdo que usted en Venezuela en el cierre del cuarto ciclo dijo textualmente “La guerrilla del ELN va a tener que desahorrar la fortuna que han acumulado amasado” ¿Mantiene usted su palabra?

Otty Patiño: El ELN también tendrá que llevar una vida más sobria que la que en este momento tienen. Yo no sé cuánta plata tenga el ELN, pero lo que uno sí sabe es que ellos no tienen pobreza franciscana. Y si, que des ahorren, pero lo más importante. Que le den el fin al conflicto porque si miran la situación del secuestro y lo utilizan en todos los procesos y por eso Colombia.

BLU Radio: ¿Cuántos secuestrados tiene hoy el ELN que el Gobierno nacional tenga ya en conocimiento con inteligencia militar y de policía?

Otty Patiño: Mi fuente óptima es el mecanismo, pero hay otras fuentes como la de la fiscalía, pero me parece interesante darle este dato. Según investigaciones se sabe dicho por los mismos integrantes del ELN que tiene 19 secuestrados, y que dos se han muerto o han sido muertos ahí. Datos dados por ellos mismos. Siempre se va a tener la incertidumbre de lo que pueda pasar con ellos en los campamentos.

ELN Foto: AFP

Blu Radio: ¿Pablo Beltrán ya le respondió la carta que usted le envío para una reunión urgente para hacerla cara a cara?

Otty Patiño: Yo propiamente no. Pero si nos hicieron conocer que tenían ciertos desconciertos para hablar los temas de manera interna, pero lo cierto es que no tenemos mecanismos de comunicación. Y sobre todo con esto que ha ocurrido ellos han tenido por parte de su vocero algunos comunicados. Primero manifestaron el tema del desconcierto, y también se requiere una reunión extraordinaria, cosa que con mucho gusto se la voy aceptar. Porque es necesario una reunión extraordinaria y no meter este tema dentro del ciclo próximo, porque no es justo con los mexicanos llevar ese dardo a la espalda y llevarlo al próximo ciclo a México.

Blu Radio: Las posturas de Antonio García, máximo comandante del ELN a través de las redes sociales, ¿han chocado duro con la mesa? ¿No va con la misma línea de la delegación?

Otty Patiño: No sabemos porque se supone que ellos son una sola organización. Y entonces se supone que ellos están representando a todo el ELN. Y se supone que todos están de acuerdos con sus ideas. Fuera bueno que ellos tuvieran un dialogo interno, y no solo a través de un vocero tener todas las razones así ese vocero sea el comandante general del ELN.

Blu Radio: ¿Cuál es la postura y la orden que tienen por parte del Gobierno Gustavo Petro?

Otty Patiño: La orden, la postura y orientación es “Aceleren ese proceso” para poder llevar el fin del conflicto y que se pueda ver pronto, que la luz al final del túnel se pueda disfrutar porque eso va a generar confianza con este proceso que de alguna manera se está desgastando.

Blu Radio: Que puede pasar si el ELN no toma en cuenta que el punto del secuestro debe ser vital en el desarrollo del 5to punto, del 5to ciclo donde se va hablar de la participación comunitaria.

Otty Patiño: Esperemos que hagan conciencia de eso, a mí me parece interesante por ejemplo que frente al secuestro del señor Luis Manuel Díaz, de inmediatamente se dieron cuenta que eso había sido un error y dieron de inmediato la orden de liberación. Si las cosas siguen así se ha ganado mucho porque esa comprensión la puede tener cualquier comandante de guerra del ELN

Blu Radio: Como usted ha dicho que no tiene interlocutor para hacerle llegar un mensaje a Pablo Beltrán ¿Quiere enviarle usted un mensaje directamente a él?

Otty Patiño: Yo sé que él es una persona inteligente, y que cuando queramos arreglar un tema tan escabroso como lo es este tema del secuestro. Lo asuma con tranquilidad, serenidad, inteligencia y que podamos rápidamente llegar a soluciones para que cuando comencemos el ciclo en México podamos llegar sonrientes y cordiales a la mesa para el próximo quinto ciclo.

