Fiscal chantajea a políticos para que apoyen a Germán Vargas o los empapela: López

Un fuerte enfrentamiento protagonizaron la senadora Claudia López y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por cuenta de la imputación de cargos a Camilo Romero, gobernador de Nariño por la Alianza Verde, y el arresto de Marcelo Torres, exalcalde de Magangué, Bolívar, de la misma colectividad.



La senadora Claudia López, en entrevista con Blu Radio, aseguró que hay una persecución por parte del fiscal general a quienes no apoyen la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras.



Según la congresista, no le molesta que investiguen a miembros de su partido, sino que amenace a quien no apoye la candidatura de Germán Vargas Lleras a la Presidencia con abrirle investigación.



“Los políticos que están sometiendo en las regiones tienen rabo de paja, lo dicen en los corrillos, pero no se atreven a decirlo en público: que la Fiscalía los está chantajeando, o apoyan a Germán Vargas o les abren investigación”, aseguró.



“Yo no tengo rabo de paja, yo no le debo nada a nadie, no me he robado un peso, a mí no me van a someter con chantaje político como si esto fuera Venezuela”, añadió.



Incluso, hizo énfasis en que lo único que está pidiendo es garantías durante las elecciones presidenciales de 2018, en donde ella es precandidata por la Alianza Verde.



“Esto no es por lealtad política, no me molesta en lo mínimo que investiguen a nadie del Verde y de cualquier partido. Más aún, le hacen falta varios. Qué tal el señor concejal de Bogotá Hosman Martínez, que no solamente vive haciendo politiquería y clientelismo, sino que es un abusador de mujeres que le pegó a su exesposa”, dijo López.



La legisladora reiteró que actualmente se estaría usando la Fiscalía para presionar políticamente a cualquiera que no apoye Germán Vargas Lleras y explicó que todo se da porque, tanto el candidato presidencial como el magistrado Leonidas Bustos -investigado por el cartel de la toga-, fueron los “padrinos” del nombramiento como fiscal general de Néstor Humberto Martínez.



“El fiscal Martínez negó su relación con Bustos y hoy el país sabe que Bustos fue su jefe de elección. Negó que se reunió con él para hundir el Tribunal de Aforados, y quedó demostrado que se reunió con él. Negó que había sido el abogado de Odebrecht y Navelena y ahora sabemos que lo fue (…) ahora niega que para pagarle el favor a Bustos y a Germán Vargas Lleras de que lo ayudaron a nombrar en la Fiscalía, nombró al fiscal anticorrupción corrupto Luis Gustavo Moreno”, finalizó.



