Fiscal confirma que Gobierno busca poderes especiales para Santos en tema de paz

En entrevista exclusiva con Blu Radio desde la Universidad de Harvard, donde hace una ponencia sobre la justicia transicional, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, confirmó que el Gobierno está buscando poderes especiales para que el presidente Juan Manuel Santos pueda tomar decisiones en torno al proceso de paz que se adelanta con las Farc en La Habana, Cuba. Lea también: Gobierno y Farc deben mantener las negociaciones de paz: fiscal Montealegre

Según explicó, no se ha descartado que en octubre se realice un referendo, donde se preguntaría “si se otorgan o no facultades al presidente de la República para que dentro de los límites consagrados en la Constitución y por la Corte Constitucional se le dan esas facultades para desarrollar el Marco Constitucional para la Paz y se otorga un término”.

Dijo que los colombianos podrán responder, sí, no, o votar en blanco, por lo que quedaría en manos del país si el presidente Santos adquiere facultades extraordinarias en torno a los diálogos de paz. Lea también: Fiscal le pide a Santos responder las 45 preguntas del procurador

“Es posible abrir la posibilidad de que el desarrollo no solamente lo pueda el Congreso sino que también el presidente tenga facultades extraordinarias para realizar estos desarrollos en el marco de la justicia transicional”, agregó.

Montealegre explicó que, aunque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, había descartado la posibilidad de un referendo en octubre, todavía hay tiempo de llevar a cabo su trámite en el Congreso y la Corte Constitucional. Lea también: Farc debe someterse a la justicia transicional y aceptar condena: Santos

“Si el presidente convoca a unas reuniones con mensaje de urgencia al Congreso de la República, creo que estaríamos a tiempo de surtir el trámite ante el Congreso y posteriormente control automático ante la Corte Constitucional, los tiempos son estrechos pero considero que desde el punto de vista constitucional aún hay tiempo para impulsar esta muy importante iniciativa”, manifestó el fiscal.

El jefe del ente de investigación dijo que el Gobierno deberá impulsar un proyecto de ley en el Congreso donde específicamente diga “cuál es la pregunta que quedará a consideración del pueblo, cuáles son los plazos que se le darían al presidente de la República”.

Finalmente, el fiscal Montealegre aclaró que el referendo se puede llevar a cabo inclusive si no se ha firmado un acuerdo de paz con la guerrilla, pues actualmente el primer mandatario no tiene herramientas jurídicas para la transición entre el desarme y propiamente la justicia transicional.



Por ejemplo, explicó, Santos no tiene herramientas para ubicar a la guerrilla en zonas especiales.



“Me gusta mucho la idea del referendo constitucional para darle este tipo de facultades al presidente de la República”, reiteró.