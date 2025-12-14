En vivo
La humanidad sigue buscando un salvador: reflexión de monseñor Rafael de Brigard

La reflexión del tercer domingo de Adviento invitó a los creyentes a mirar su vida con fe y humildad, recordando que la espera del Salvador atraviesa la historia de la humanidad y se hace visible en la obra de Jesús.

