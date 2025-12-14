Testimonios de sobrevivientes al tiroteo que dejó 12 muertos en Australia: "Personas en el suelo"

El tiroteo contra la comunidad judía de Sídney que ha dejado doce fallecidos y 29 heridos, se suma a una serie de ataques terroristas dirigidos contra judíos en distintas partes del mundo a lo largo de la última década, sobre todo en sinagogas.

Este domingo, la Policía australiana confirmó que el tiroteo en la playa de Bondi (Sídney) fue un "ataque terrorista" dirigido contra la comunidad judía, ocurrido durante una celebración por el inicio de la festividad de Janucá, en la que se encontraban casi un millar de personas.

Bondi Beach, en el este de Sídney, es una de las playas más populares del país y atrae a numerosos bañistas especialmente los fines de semana. Los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas hacia las 18h47 (07h47 GMT), según la policía.

"Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como diez minutos de solo 'bang, bang, bang'. Parecía un arma potente", dijo a AFP Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años que estaba en el lugar.

La colina cubierta de césped que da acceso a Bondi Beach estaba llena de objetos abandonados por personas que huyeron, incluyendo un cochecito de bebé, indicó un periodista de AFP en el lugar.

El personal sanitario atendió a varias personas tiradas en el césped junto a la playa, según imágenes de la cadena pública ABC. Junto a un árbol en la zona yacía un arma que parecía ser una escopeta.

Harry Wilson, un residente local de 30 años, declaró al Sydney Morning Herald que vio "al menos diez personas en el suelo y sangre por todas partes".

En entrevista con El País, otro d elos sobrevivientes contó que había visto "un cerebro en el suelo, estaba sangrando mucho. Todos entramos en pánico y empezamos a correr también. Todavía tengo que procesarlo".

El jefe de la Asociación Judía de Australia, Robert Gregory, declaró que el tiroteo fue "una tragedia, pero completamente previsible" y denunció que el Gobierno "no tomó las medidas adecuadas para proteger a la comunidad judía".

Tras el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la guerra posterior en Gaza, Australia ha registrado varios ataques antisemitas.