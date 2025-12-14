En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa BetPlay
Zulma Guzmán
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Testimonios de sobrevivientes al tiroteo que dejó 12 muertos en Australia: "Personas en el suelo"

Testimonios de sobrevivientes al tiroteo que dejó 12 muertos en Australia: "Personas en el suelo"

El tiroteo en una popular playa de Sídney que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos ha sido "un ataque terrorista", que el gobierno local afirmó fue dirigido "contra la comunidad judía".

Testimonios de sobrevivientes al tiroteo que dejó 12 muertos en Australia: "Personas en el suelo"
Testimonios de sobrevivientes al tiroteo que dejó 12 muertos en Australia: "Personas en el suelo"
Foto: AFP
Por: EFE y AFP
|
Actualizado: 14 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad