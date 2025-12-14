En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa BetPlay
Zulma Guzmán
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Revelan motivaciones de tiroteo que dejó 12 muertos y 29 heridos en playa de Australia: hay videos

Revelan motivaciones de tiroteo que dejó 12 muertos y 29 heridos en playa de Australia: hay videos

La escena del crimen estaba llena de objetos abandonados por personas que huyeron, incluyendo un cochecito de bebé. Hasta ahora se reportan 12 personas muertas y otras 29 heridas.

Revelan motivaciones de tiroteo que dejó 12 muertos y 29 heridos en playa de Australia: hay videos
Revelan motivaciones de tiroteo que dejó 12 muertos y 29 heridos en playa de Australia: hay videos
Foto: redes sociales
Por: EFE y AFP
|
Actualizado: 14 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad