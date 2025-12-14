Seis personas asesinadas en ataques armados en Santander durante el fin de semana

El primer caso se presentó en San Gil, donde el terror se apoderó de la calle 3 con carrera 16 del barrio Provivienda, hacia las 10:00 de la noche del sábado 13 de diciembre. Un grupo de jóvenes se encontraba departiendo en vía pública cuando dos hombres en motocicleta, vestidos de negro, llegaron al lugar y abrieron fuego sin mediar palabra.

En el ataque murió Antonio Porras, de 20 años, quien recibió impactos de bala en el rostro y en otras partes del cuerpo. Aunque la comunidad intentó auxiliarlo, falleció en el sitio. En el mismo hecho, otra persona resultó herida y fue trasladada por vecinos a un centro asistencial, donde permanece estable.

Unidades de la Sijín realizaron la inspección técnica al cadáver y adelantan las investigaciones para identificar a los responsables.

Horas más tarde, la violencia golpeó a Floridablanca. En un sector boscoso y sin iluminación, que comunica Lusitania (Caracolí) con el asentamiento El Páramo, se registró un ataque armado que dejó dos hombres muertos y una mujer gravemente herida.



El hecho ocurrió hacia la 1:40 de la madrugada. A las 2:20 a. m., la Policía fue alertada por la presencia de una mujer herida, quien salió del bosque pidiendo auxilio. Fue identificada como Cindy Carolina Hincapié Prieto, de 40 años, con impactos de bala en el brazo y la cadera.

Escena del crimen Foto: AFP

Según su relato preliminar, su pareja sentimental y un amigo habrían sido citados en ese lugar, donde posteriormente se desató el ataque. Ambos hombres fueron hallados sin vida entre la maleza.

En Barrancabermeja, la violencia dejó tres personas asesinadas en hechos separados. El más reciente ocurrió en el sector de Tres Esquinas, cerca de la pista de bicicrós Los Morros, en la comuna 7, donde dos hombres fueron asesinados y una mujer resultó herida.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Francisco Gutiérrez Pérez y Robinson Osvaldo Ayala Herrera, conocido como “Junior”, quien falleció horas después en la Clínica Magdalena. En el mismo atentado resultó herida Dulayne Paola Ayala Herrera, hermana de Robinson.

Según las autoridades, dos sujetos en motocicleta llegaron al lugar y dispararon contra el grupo. Robinson Ayala, comerciante del sector, había regresado recientemente a la ciudad tras presuntas amenazas por extorsión.

Este hecho se suma al homicidio de Jorge Ortega, conocido como “Suso”, ocurrido al mediodía del sábado en el barrio Kennedy, elevando la preocupación por la creciente violencia en el Magdalena Medio.

Las autoridades no descartan que varios de estos homicidios estén relacionados con ajustes de cuentas y disputas por el control del microtráfico, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables.