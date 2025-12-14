En vivo
Santanderes  / Seis personas asesinadas en ataques armados en Santander durante el fin de semana

Seis personas asesinadas en ataques armados en Santander durante el fin de semana

Una nueva escalada de violencia se registró en Santander, donde seis personas fueron asesinadas en distintos ataques sicariales ocurridos en San Gil, Floridablanca y Barrancabermeja, hechos que las autoridades relacionan preliminarmente con microtráfico y disputas criminales.

Hermanos fueron victimas de sicariato en Barrancabermeja.jpg
Imagen de las autoridades. Hermanos fueron victimas de sicariato en Barrancabermeja
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 14 de dic, 2025

