Fiscal Martínez recogió $4 mil millones para segunda vuelta de Santos: Benedetti

En una nueva respuesta a las denuncias hechas por la Fiscalía, según las cuales el senador Armando Benedetti sería parte de un grupo de congresistas que actuaron a favor de los intereses de la multinacional brasileña Odebrecht, el congresista hizo la acusación en el sentido que Néstor Humberto Martínez habría recibido $4000 para la segunda vuelta presidencial del ahora presidente Juan Manuel Santos.



“El fiscal fue el que contactó a Martorelli (presidente de Odebrecht Coombia) dos o tres días después de la primera vuelta, para pedirle una plata, y no solamente se contactó, sino que le dieron 4000 millones de pesos y lo metieron en la cuenta de una empresa que se llama RGQ Logistic Group International SAS”, denunció.



Según la investigación, Martínez habría buscado a 30 empresarios para que cada uno aportara $4000 millones para la segunda vuelta.



Benedetti agregó que es extraño que no se hayan revisado los movimientos de la empresa RGQ, la cual presuntamente fue utilizada para trasladar $4.000 millones de Odebrecht para la segunda vuelta presidencial y señala que dos altos funcionarios del gobierno (un viceministro y el encargado del Fondo de Adaptación) tuvieron un papel en la repartición de dicha suma.



Señala también el senador al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien supuestamente tras una reunión con Luis Antonio Mameri, director de Odebrecht para América Latina, habría autorizado el pago de coimas para la ejecución de la ruta del Sol no. 21, con la condición del ser el administrador de la concesión. Según Benedetti, la prueba estaría en una grabación que posee la justicia brasileña y que debió ser puesta en conocimiento al fiscal general.



“Cómo es posible que nunca nadie haya llamado a Luis Carlos Sarmiento si sabía de las coimas o no, y otro detalle, todas las personas que están siendo investigadas por Odebrecht están siendo investigadas también por lavado de activos, menos Corficolombiana, menos Luis Carlos Sarmiento” añadió.



“Todas las 4G son hechas para Sarmiento Angulo, y todos los contratos de estabilidad jurídica, solo se han hecho dos, solamente para Sarmiento Angulo. Entonces es verdad que pusieron aquí al fiscal para echarle la culpa a dos, tres o cinco pendejos, pero no a los socios de Odebrecht (…) a un rico como Sarmiento Angulo no se le pierde un peso, y menos 30 millones de dólares que se dieron en coimas”, denunció.



El congresista del Partido de la U también señaló a Vargas Lleras en sus denuncias, quien supuestamente mientras era vicepresidente viajó junto a su hermano José Antonio Vargas a Italia, donde habría pactado la entrega de “una gruesa suma de dólares” de parte de la empresa Impregilo, para supuestamente ayudarles a resolver problemas de la Ruta del Sol no. 3.



“Todo era para proteger a Vargas Lleras, a Luis Carlos Sarmiento, a sus amos. Y todo era para que le dieran el puesto de fiscal. Por eso es que es fiscal, porque él sabía todo esto, ningún otro que no supiera nada podía ser fiscal, tenía que ser cómplice de Odebrecht para ser fiscal, el fiscal es hoy fiscal porque es cómplice de Odebrecht”, puntualizó.



Benedetti buscará desde este miércoles que se le imponga una medida cautelar por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington; adicionalmente, el lunes viajará a interponer la denuncia ante la ONU en Ginebra e igualmente ante el FBI y la DEA.