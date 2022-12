Fiscal niega haber conocido delitos en firma de contratos por Ruta del Sol

Luego de que el diario El Espectador publicara el audio de una conversación entre Néstor Humberto Martínez y el excontroller (auditor) de la Concesionaria Ruta del Sol (Consol), donde quedaría en evidencia que Martínez dedujo que de las irregularidades que le dio a conocer Jorge Pizano se derivaban varios delitos, el fiscal explicó a medios de comunicación que ese listado pertenece al concepto de un “prestigioso abogado penalista” que contrató en la época.

Esto, según el fiscal, “estaba sujeto al supuesto de que se probaran faltantes, y en segundo (lugar), a que se hiciera una auditoría forense”, por lo que no tenía conocimiento de la comisión de delitos.

En ese sentido, Martínez Neira explicó el contexto de la conversación en que menciona varios delitos. Dice que fue siete días después de la primera reunión con Pizano, en la que le advirtió de presuntos pagos irregulares.

Sin embargo, aclaró que él no le dijo que se estaban cometiendo esos delitos, sino que en esa conversación leía un concepto de un abogado, que dice que se podrían estar cometiendo esos delitos, pero sugiere que se contrate con posterioridad una auditoría forense para ver si realmente se cometieron.

Entonces, según Martínez, su intervención en la conversación es simplemente la lectura de ese concepto.

El fiscal dice que el vicepresidente contralor del grupo AVAL, efectivamente, hizo la auditoría forense sugerida por el penalista. Sin embargo, hasta ahora no se conocen los resultados de esa auditoría y no se sabe si en esa auditoría se identificaron las coimas o se obviaron.

Lo que sí se sabe es que quien la hizo fue Rafael Neira, que rindió declaración en la Fiscalía y que hasta ahora no le encontraron responsabilidades penales.

En esa auditoría forense se supone que debía identificarse si se estaban cometiendo los delitos, pero hasta el momento no se sabe si así lo hizo y no denunció el lavado de activos que advertía Pizano, o si no encontró las irregularidades que dos años después la Fiscalía identificó como coimas.

Martínez Neira está en el ojo del huracán por cuenta de audios grabados por el fallecido auditor para la Concesionaria de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, que dan cuenta de que, desde 2015 cuando era abogado del Grupo Aval, años antes de asumir su cargo, el hoy fiscal tendría conocimiento de irregularidades en la licitación para la construcción de la Ruta del Sol Sector II.

Pero Jorge Enrique Pizano no sólo dejó una entrevista con Noticias Uno antes de su muerte, sino que además guardó dos conversaciones que mantuvo con su amigo Martínez Neira.

En la primera se habla de irregularidades y presuntas coimas, pero el fiscal aseguró esta semana en una entrevista a Noticias Caracol que no trasladó a las autoridades las informaciones sobre irregularidades en los contratos de Odebrecht porque con Pizano nunca habló de delitos sino de suposiciones.

En audio de 43 minutos revelado este viernes por el diario El Espectador demostraría lo contrario, pues en diálogo con Pizano, Martínez hablaba de por lo menos ocho delitos claramente identificados por él mismo, entre ellos “soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, estafa y hurto agravado”, a lo que el fiscal explicó que en realidad leía un documento.

La Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana), firma perteneciente al Grupo Aval y que estuvo involucrada en la obra a cargo de Odebrecht por medio de Episol, otra compañía del Grupo Aval, contrató en su momento a Jorge Enrique Pizano como controller (auditor) para evitar riesgos financieros, operacionales y estratégicos en la Concesionaria Ruta del Sol.

Durante su labor, Pizano informó sobre graves irregularidades en la contratación del Sector II, pero acudió a su amigo Néstor Humberto Martínez Neira, entonces abogado del Grupo Aval, en el momento en que advirtió que en la administración del proyecto restaron importancia a sus denuncias.

Al respecto, Corficolombiana había mencionado en un reciente comunicado de prensa que rechazaba “cualquier afirmación que pretenda señalar que Grupo Aval conoció, antes de diciembre 21 del año 2016, que Odebrecht había efectuado pagos de sobornos para obtener los mencionados contratos”, declaración que fue calificada como “cuestionable” por la propia Odebrecht.