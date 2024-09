Fiscal paraguayo ofrece disculpas a Petro por declaración de colaboración en caso Pecci

El fiscalgeneral de Paraguay, Emiliano Rolón, habló en exclusiva con Blu Radio y manifestó que ofrecía disculpas al presidente Gustavo Petro y a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por su declaración en la que afirmó que no había cooperación desde Colombia para avanzar en el caso del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en una playa de Barú en mayo de 2022.

La polémica declaración la dio en una entrevista con el medio paraguayo NPY, donde afirmaba que la Fiscalía de Colombia no los atendía por, supuestamente, la orientación política de Camargo con Petro, que, según él, es diferente a la del Estado de Paraguay.

“La Fiscalía de Colombia no nos atiende. La situación política allá cambió con la entrada en funciones de la nueva fiscal general, que responde a Petro. El presidente, por su orientación, no es tan adepto a nuestro sistema. Es la línea de Nicolás Maduro y otra gente. No es tan fácil”, sostuvo Rolón en una entrevista con el medio paraguayo NPY.

Nueva posición del fiscal paraguayo

El fiscal Rolón le expresó a Blu Radio que "celebra el diálogo entre las naciones" y que la alusión realizada el medio NPY "no tuvo una mala intención". Asimismo, reconoció la autonomía de la Fiscalía de Colombia.

Asimismo, a través de un comunicado oficial, informó la instalación de un equipo entre ambos países para esclarecer el crimen de Marcelo Pecci. Además, los fiscales generales de Colombia y Paraguay se reunirán para tratar este caso, pero todavía se desconoce la fecha exacta.

Esta nueva postura de Rolón llega después del rechazo expresado por el Ministerio de Relaciones Exteriores por las declaraciones emitidas por el fiscal Emiliano Rolón "en las que afirma una supuesta falta de colaboración por parte de las autoridades colombianas en la investigación del lamentable caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci".

"La cooperación brindada por las autoridades colombianas ha permitido avanzar significativamente en la identificación de los autores materiales y esclarecimiento de los hechos. Al mismo tiempo, reafirma el compromiso indeclinable y contundente para la investigación y pleno esclarecimiento de este hecho", añade el ministerio.



