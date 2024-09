Fiscal paraguayo: "Colombia no colabora por ideología del presidente" en caso Marcelo Pecci

El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, respondió a las críticas que recibió por parte de la familia del asesinado fiscal Marcelo Pecci, quienes están denunciando que no se les ha permitido conocer detalles de la investigación del crimen ocurrido en Cartagena en mayo de 2022.

El fiscal argumentó que la lentitud de su Fiscalía en la investigación se debe a que, supuestamente, Gustavo Petro, presidente colombiano, no colabora con Paraguay por “diferencias ideológicas”.

“La Fiscalía de Colombia no nos atiende. La situación política allá cambió con la entrada en funciones de la nueva fiscal general, que responde a Petro. El presidente, por su orientación, no es tan adepto a nuestro sistema. Es la línea de Nicolás Maduro y otra gente. No es tan fácil”, sostuvo Rolón en una entrevista con el medio paraguayo NPY.

Hay que recordar que, por este caso, fue condenado Francisco Luis Correa Galeano a seis años y medio de prisión en Colombia por haber entregado dinero y organizado la logística para llevar a cabo el homicidio ocurrido el 10 de mayo de 2022 en Cartagena, mientras Pecci estaba de luna de miel con su esposa.

Dos años después, las autoridades colombianas han capturado a varios de los implicados en el crimen. Sin embargo, en Asunción persiste la preocupación por la aparente falta de progreso en la investigación por parte de la Fiscalía paraguaya.

En su momento, el fiscal dijo que el retraso en las pericias se debe en parte a que la esposa del fiscal asesinado entregó el celular de Pecci a las autoridades colombianas y la Fiscalía paraguaya no ha tenido acceso al dispositivo.

Por este caso, un juzgado de Cartagena también condenó el pasado 15 de enero a Margareth Lizeth Chacón por su participación en el asesinato del fiscal en una playa de Barú. “Los elementos de prueba indican que esta mujer, al parecer, estuvo presente en reuniones realizadas en Medellín y Cartagena entre el 5 y 8 de mayo de 2022, en las que se habrían definido desplazamientos y se entregaron dineros para concretar el plan criminal”, dijo el ente investigador.

Marcelo Pecci Albertini fue un abogado y fiscal paraguayo que se distinguió por su participación en la investigación de numerosos casos de índole delictiva de alta notoriedad, centrados en el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en su país.