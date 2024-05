“Latinoamérica necesita más fiscales como Pecci”: dos años del asesinato en Barú

10 de mayo de 2022, una fecha que nunca va a olvidar Cristina Aguilera y toda la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. En un vil crimen a plena luz del día y con cientos de turistas que disfrutaban del calor de las playas de Barú, dos hombres en un Jet Ski acabaron con la vida del funcionario público paraguayo. El fiscal con una amplia trayectoria en la lucha contra el crimen en el país suramericano se había convertido en la piedra en los zapatos de las mafias dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Los delincuentes se valieron de la información disponible en redes sociales de la luna de miel, sumado a un trabajo de varios meses de haberse orquestado el plan con la complicidad de los hermanos Pérez Hoyos y Margareth Chacón, quienes ya fueron condenados a más de 20 años en la cárcel de Cómbita. Sin embargo, dos años después sigue siendo un misterio de donde se giraron las transacciones que recibieron los criminales colombianos y mucho menos quienes fueron los 'cerebros' del este crimen.

En diálogo con Blu Radio, el abogado Sebastián Acha, representante legal de la familia Pecci y mejor amigo del fiscal en tiempos de que iniciaban a estudiar derecho se refirió a los avances de la investigación se refirió a esos vacíos que existen y que es difícil saber qué organización ejecutó el plan teniendo en cuenta todos los enemigos que tenía el fiscal.

“Puede ser desde el primer Comando Capital una hipótesis que se ha hablado que es la organización delictiva más importante del Brasil hoy en día hasta la 'Ndrangheta italiana porque Marcelo ha tenido causas que han involucrado ambas instituciones y siempre ha tenido un comportamiento ejemplar es sus investigaciones”.

Publicidad

Asimismo, el abogado le aseguró a Blu Radio que “les tomó por sorpresa” la visita que hicieron delegados de la DEA en Colombia para hablar con los condenados sobre la relación entre unas investigaciones que llevaba el Pecci con un despacho en la Florida.

“Esa entrevista ha generado también revuelo en el Paraguay, aparentemente están siguiendo la pista del dinero, el dinero pudo haber pasado por el sistema financiero de los Estados Unidos(...) Es ahí que surge una nueva línea investigativa y que justifica la reunión de la DEA que por lo que dicen no tuvo éxito, ya que se rehúsan los hermano Pérez Hoyos a colaborar con la justicia hasta tanto no se libere de culpa a Margaret Chacón lo cual es imposible”.

Publicidad

Sobre la seguridad, la familia sigue teniendo cautela y han preferido estar alejados de la vida pública, ya que siguen sanando las heridas. Además, pese a que no sienten garantías en el Paraguay han tomado la decisión de no exiliarse por el arraigo de la familia Pecci que ha aportado al país desde diferentes puestos en el Gobierno “Pecci es mi amigo y es un héroe, él hacía esto por convicción, no por estar en una tapa de un periódico, lo hacía por una convicción sana de justicia, América Latina necesita muchos de esos fiscales (...) la familia quiere que Marcelito(hijo) crezca aquí.

Por último, Acha destacó el papel de la Fiscalía General de la Nación y la Policía, que rápidamente ejecutó 5 capturas y otro de los implicados fue localizado en Venezuela. Actualmente, los Estados Unidos sigue ofreciendo una recompensa de 5.000 dólares por información que dé con el paradero de los responsables.