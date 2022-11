Fiscal por fin acepta que ha sido contratista de la vía Ocaña-Gamarra: Robledo

Luego de que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se declarará impedido para conocer el proceso contra las ex ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por el contrato de la vía Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol, el senador Jorge Enrique Robledo, quien venía denunciando desde hace meses los vínculos del jefe del ente acusador con dicho contrato, señaló que este hecho es de una "gravedad inaudita".



"Probablemente lo más grave de sus declaraciones de es que él por fin confiesa, acepta la acusación que yo lo hice hace unos días de que él había sido contratista de la vía Ocaña-Gamarra, él había emitido un concepto al respecto (este es un concepto de un millón de pesos) y lo confiesa con una cosa que es gravísima y es que él dice que su concepto - que sería bueno que lo mostrará, señor Fiscal, porque lo ha tenido oculto todo este tiempo -era señalando que había que hacer licitación, o sea que no se podía adjudicar a dedo como en efecto sucedió", dijo el senador en diálogo con BLU Radio.



Sobre las actuaciones de Martínez cuando se desempeñó como ministro de la Presidencia del Gobierno Santos, Robledo advirtió que "el punto peor de este asunto es que él esa adjudicación a dedo la avaló en el Conpes respectivo, el 3817, que fue el que le dio el pase a esta vía".



"Entonces tenemos un ministro de la Presidencia en ese momento, hoy fiscal, que respalda un contrato que él, según nos dice, había considerado ilegal. Esto es de una gravedad inaudita. En cualquier otra parte del mundo esto solo lo tumba de la Fiscalía", aseveró.



La contradicción del fiscal



En declaraciones a medios de comunicación el fiscal general había insistido, frente a las reiteradas denuncias de Robledo, que él no debía declararse impedido, pues no actuaba directamente en el caso Odebrecht, sino que lo hacían los fiscales delegados que "trabajan de forma autónoma".



Ante lo anterior, el parlamentario expresó que "la primera impresión que nos queda a los colombianos de las declaraciones de hoy del señor fiscal Martínez Neira es que se está enredando en sus espuelas, en sus espuelotas. Primero porque hoy nos dice que se declara impedido en el caso de las ministras Parody y Álvarez en relación con la corrupción de Odebreht y de la Ruta del Sol, cuando él nos había dicho todo el tiempo que él o tenía que declararse impedido en nada que tuviera que ver con estas cosas, porque esas eran cosas que hacían los fiscales delegados", precisó.



"La explicación que da el fiscal hoy se contradice con algo que dijo la Fiscalía, o sea él, el seis de marzo pasado, porque él en esa ocasión dijo "las diligencias correspondientes correrán a cargo de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, o sea que es evidente la contradicción de la que estamos hablando", concluyó.



Lo que viene



Esta semana el senador Robledo instauró una denuncia penal en contra del fiscal y del director de la ANI Luis Fernando Andrade, por sus actuaciones ilegales en el contrato Ocaña-Gamarra.



Adicionalmente, por iniciativa del parlamentario, la Comisión quinta del Senado citó a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a Néstor Humberto Martínez para que expliquen las relaciones que han tenido entre ellos, y sus relaciones en el caso de Navelena (Odebrecht) y en el contrato de la Ruta del Sol (Odebrecht y Corficolombiana) con Odebrecht y con los actos de corrupción por sobornos cometidos por esta multinacional.