Fiscalía cita al coronel Reinaldo Gómez por denuncias contra Palomino

El coronel Reinaldo Gómez, excomandante de la Policía en La Mesa (Cundinamarca), fue citado a ampliar entrevista en la Fiscalía por sus denuncias públicas de supuesto abuso sexual que habrían derivado en posibles seguimientos y espionaje a algunos periodistas.

Publicidad

De acuerdo con la denuncia, que está siendo investigada por la Fiscalía, el general Rodolfo Palomino, le habría pedido favores sexuales, confesándole, según él, que quería una relación con él durante un evento en la Escuela de Carabineros.

"Decido hacer un documento, trayendo a presente al señor general Palomino, una situación del pasado, cuando yo era teniente, y pues el en cierta forma no acepta el desaire que le hice de no haber aceptado sus pretensiones amorosas y sentimentales y a raíz de eso, pues pasó este documento, hay una reunión secreta allá en la dirección general que lo tengo soportado en algunas grabaciones donde día oficiales de grado coronel y mayor abogan por el señor director de la policía para que esto no se haga público", dice la denuncia el coronel.

Publicidad

Tras la revelación, se conoció que se habrían efectuado seguimientos desde la Policía a periodistas como Vicky Dávila, directora de la emisora La FM, que denunciaron estos hechos.

Publicidad

El propio general Palomino pidió ser investigado y en los próximos días será escuchado en entrevista en la Fiscalía.