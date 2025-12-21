En vivo
Fiscalía desmantela red que habría evadido $843 mil millones en impuestos con empresas fachada

Fiscalía desmantela red que habría evadido $843 mil millones en impuestos con empresas fachada

Seis personas fueron capturadas por presuntamente crear sociedades de papel para vender facturas falsas durante una década. Las maniobras habrían permitido a compañías reales apropiarse ilegalmente del IVA y reducir el pago del impuesto de renta.

