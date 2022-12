Fiscalía investiga si general Nicacio Martínez está involucrado en chuzadas

La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de justicia asumió la investigación por el nuevo capítulo de chuzadas ilegales que salpica, de nuevo, al Ejército Nacional. Los fiscales deberán establecer si el general Nicacio Martínez, quien fungió como comandante del Ejército hasta hace un mes, conocía de esas interceptaciones ilegales.

“La Fiscalía no tenía esa información que publica la revisará Semana. Me comuniqué temprano con el ministro de Defensa, me dijo que sí llevaba investigación interna por los hechos, obviamente le pedí que nos la hiciera llegar lo más rápido posible. Independientemente de esa investigación interna del ministerio, la Fiscalía hoy inicia indagación de los hechos, cómo hay una mención de un general de la República le corresponderá a la delegada ante la Corte Suprema de Justicia”, dijo el fiscal.

El fiscal explicó que esta etapa no es en contra de personas en específico si no por los hechos denunciados.

Lo primero que hará la Fiscalía es revisar cuáles son dos herramientas tecnológicas de inteligencia utilizadas para las intercepciones que, según la revista Semana, son un software conocido como El Hombre Invisible, comprado a una empresa española por unos $3.000 millones que, supuestamente, accede a WhatsApp o Telegram. La otra herramienta, supuestamente, son dos equipos StinGray, que tienen la capacidad de interceptar líneas de teléfono celular que están cerca del dispositivo.

Por otro lado, explicó que la procuraduría apoyó la diligencia de allanamiento de la Corte Suprema de Justicia a la unidad militar en Facatativá en una investigación independiente que llevan contra un senador o un representante a la Cámara.

Es decir, son tres aspectos distintos los que revisará la Fiscalía: indagaciones por la publicación de la revista Semana, la diligencia de la magistrada a la unidad militar en Facatativá y el hallazgo de un micrófono del magistrado César Augusto Reyes.

“No es una oficia donde se adelantasen diligencias de carácter judicial”, explicó.

El fiscal explicó que la entidad ha logrado varios resultados por chuzadas.

“Hay una sentencia condenatoria, una acusación, 5 juicios, 5 investigaciones y se van a producir otras imputaciones en esa matriz del caso de Ipiales”, aseveró el fiscal.

Según fuentes, llamarán a responder a más funcionarios y policías.

Por otro lado, el fiscal Espitia dijo que investiga el plan para atentar contra 'Timochenko’, líder del partido Farc, y reveló que hay intercepciones a alias’ Guambi’ que lo confirman.

Sobre el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo Espitia que se desplazó un equipo elite de Bogotá a esa ciudad para investigar el origen de esos micrófonos en su despacho.

