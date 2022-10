Fiscalía investigará despilfarro de las regalías

El fiscal Néstor Humberto Martínez, anunció que ya se investigan los despilfarros reportados en el uso de las regalías destinadas al desarrollo científico y tecnológico en las regiones del país, que entre 2012 y 2016 alcanzaron $3,8 billones.



"El país conoce que estamos al frente de las investigaciones y se tendrán los resultados para dar con los responsables de este despilfarro", señaló el fiscal general.



Agregó incluso que en Córdoba ya se había a reportado unas capturas por estos hechos que ya estaban siendo investigados.



La denuncia la hizo el jefe del organismo de control, Edgardo Maya, quien presentó los resultados que arroja una evaluación hecha por la Contraloría al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que por mandato constitucional se financia con el 10% de las regalías.



Reveló que en un proyecto para el apoyo educativo a empresas de innovación o tecnología en el Cauca, que contaba con $16 mil millones de regalías, se terminaron destinando recursos al financiamiento de un asadero de pollos y un spa.



"Una tercera parte del valor de la contratación lo realizan entidades o instituciones no reconocidas por Colciencias, que ejecutan contratos por cerca de $600 mil millones”, aseguró Maya.



La Contraloría consideró crítico que en la práctica existen 33 fondos de ciencia y tecnología y no uno; que el peso fundamental de las decisiones se concentra en los gobernadores; y que la inmensa mayoría de los recursos está en departamentos que no cuentan con las capacidades en ciencia y tecnología, que les permita invertirlos de manera pertinente y eficaz.