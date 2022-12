Fiscalía no tiene pruebas de atentados contra Porvenir: abogado de capturada

El abogado Ricardo Gaviria Ramírez, quien defiende los intereses de Stefanny Lorena Romo, una de las 13 personas capturadas por presuntos vínculos con el ELN, aseguró que la Fiscalía no tiene pruebas en contra de su cliente por atentados relacionados con las sedes de Porvenir (Lea también: Correo amenaza a fiscal por "equivocación" en caso atentados en Bogotá ).



“Queremos resaltar que no se desprende que hubieran imputado los hechos de los atentados con Porvenir”, dijo el jurista.



Señaló que en la audiencia prevista para este lunes "vamos a empezar con la parte jurídica que ha anunciado la Fiscalía y se expone que delitos se van a imputar por el hecho de la protesta que se realizó el 20 de mayo en la Universidad Nacional".



Añadió que para ellos es claro que la Fiscalía sí tiene "unas evidencias fuertes de atentados frente a tres o cuatro personas que ocurrieron hace un año".



Sin embargo, aclaró que frente a los demás "tiene unas evidencias que los relaciona en una protesta universitaria en la Universidad Nacional pero como defensa tenemos claro que esas protestas no hacen parte de terrorismo".



“Tienen evidencia suficiente para una imputación pero no sobre los hechos de Porvenir y mintieron porque realmente tienen evidencia de una protesta hecha en la Universidad Nacional”, puntualizó.