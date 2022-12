Fiscalía pide cárcel para alcalde de San Gil por siete delitos imputados

El alcalde de San Gil (Santander), Álvaro Agón Martínez, comparece ante un juez de control de garantías en el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga, luego de que la Fiscalía le imputara delitos por estafa agravada, urbanización ilegal, captación ilegal de dineros y no devolución de lo captado, corrupción al elector y concierto para delinquir.



El ente de investigación también le imputará los delitos de prevaricato por acción y tráfico de influencias. (Lea también: Condenan a exgobernador del Casanare Whitman Porras por daño patrimonial ).



Es posible que el mandatario local salga de esa audiencia esposado y directo a la cárcel, pues la Fiscalía también pedirá la detención del funcionario.



El caso tiene que ver con un proyecto urbanístico de interés social que nunca se realizó en San Gil y por el cual se recaudaron 1.800 millones de pesos.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Por primera vez habla ante un medio de comunicación Heiler Lamprea, uno de los investigados por los atentados del ELN en Bogotá, acusado con otras 12 personas de fabricar las papas bomba.



-La alcaldesa de Florencia y los 11 concejales capturados continúan bajo custodia de las autoridades y serán trasladados a Bogotá.



-En Corte Constitucional avanza la audiencia donde diferentes sectores exponen su posición frente a la posibilidad de que en Colombia se apruebe el matrimonio para parejas del mismo sexo. Los jueces se declararon maniatados frente a este asunto. Hubo un primer pronunciamiento de la Procuraduría en medio de este debate.



-Luis Felipe Rodríguez, el activista de la comunidad LGTBI que interpuso la tutela pidiendo un nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional, dice que es optimista frente a la decisión que tomará el alto tribunal.



-El Gobierno prevé una caída cercana a los 6 billones de pesos en ingresos petroleros del año entrante, lo cual impactará el presupuesto del país para 2017.



-El presidente del Congreso le pidió al Gobierno que no se atrase en la presentación de proyectos de Ley, porque no quiere estar corriendo al final de la legislatura.



-El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, denunció una presunta trata de personas de estrato 6 en la capital de la República.



-Continúa el drama para los familiares de los jóvenes detenidos en China. Una prima de Juan Esteban Marín, ex novio de Juliana López, asegura que el joven está en buenas condiciones.



-Entre tanto, familiares de un joven bumangués, detenido en Perú por narcotráfico, denuncian que no han recibido el apoyo necesario de la Cancillería.



-Habitantes de varios municipios del Meta marcharán hoy en rechazo a la explotación petrolera y minera en esa región del país.



-En Soledad, Atlántico, denunciaron a una candidata a la Alcaldía que se inscribió con un falso aval del partido AICO.



-El policía de la Universidad de Cincinatti acusado de asesinar a un hombre de raza negra se declaró no culpable ante la justicia estadounidense.



-Un niño se recupera a esta hora en un centro médico de Soacha, tras resultar herido por una bala perdida.



-La Policía Nacional desmintió una nueva denuncia de abuso sexual en Bogotá.