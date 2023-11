Francia Márquez sobre acuerdo de paz: "No vengo a mentir a mi pueblo, no hay mayores avances"

Durante su intervención en el séptimo aniversario de la firma del acuerdo de paz del 2016, la vicepresidenta Francia Márquez expresó que ha sido bastante "fuerte y desgastante" la implementación del capítulo étnico, que protege a las comunidades y ofrece oportunidades a las víctimas del conflicto armado.

“En primer lugar tengo que decir que asumí una tarea del presidente con el capítulo étnico. En este año de alistamiento hemos tenido varios desafíos y retos y lo primero que tengo, que, decir es, que la voluntad política importa", dijo.

Sin embargo, la vicepresidenta Francia Márquez reconoció que desde que llegó al Gobierno no han logrado mayores avances: "He dado directrices de lo que deberíamos hacer para avanzar. Sin embargo, yo aquí no vine a decir mentiras. Yo aquí no vine a engañar a mi propia comunidad, a mi propio pueblo. Yo vine a decir que no hay mayores avances, incluso de nuestro propio Gobierno", añadió.

Además, Márquez aseguró que ha dialogado con 23 instituciones que tienen un rol protagónico en la implementación de dicho punto y recalcó que han habido discusiones por los pocos resultados, razón por la cual pidió reformular los indicadores para medir el impacto que está teniendo este capítulo en el marco del acuerdo.

Otro de los puntos que cuestionó la vicepresidenta es que no han podido evidenciar avances en la participación política de las comunidades, no sin antes destacar el proceso de restitución de tierras con los grupos étnicos.

