Karol G y la dura respuesta a quienes tildaron de fracaso su concierto en Brasil

La reconocida cantante colombiana Karol G llegó para cautivar a sus fanáticos en Brasil tras cinco años de ausencia, con un concierto realizado en el Centro Esportivo Tietê de São Paulo. A pesar del entusiasmo inicial, el evento no alcanzó a llenar completamente el recinto, que tiene una capacidad total para 18. 000 espectadores. Según se reporta, asistieron entre 10.000 y 13.000 personas, un número inferior al esperado para la estrella del reggaetón.

Este concierto, que inicialmente estaba programado para llevarse a cabo en el Espaço Unimed el pasado 9 de mayo, tuvo que cambiar de ubicación, lo que podría haber influido en la asistencia final.

Para compensar los espacios vacíos, el equipo de Karol G decidió otorgar pases VIP a las zonas más cercanas al escenario, una estrategia que funcionó para las cámaras, ya que las áreas delanteras se vieron repletas en las imágenes compartidas en las redes sociales oficiales de la artista.

Acorde a los testimonios de algunos asistentes, muchas entradas fueron adquiridas gracias a promociones especiales como la de 2x1 ofrecida por la empresa organizadora durante la semana del consumidor, y otros lograron comprarlas a precios reducidos a las afueras del centro deportivo, según algunos medios.

Los videos y publicaciones en redes sociales mostraron espacios significativamente desocupados en el recinto al aire libre, incluso durante el show de apertura a las 18:30 (hora local) y la presentación principal de ‘La Bichota’. Esto evidenciaba la menor afluencia de público comparada con las expectativas iniciales, pues los shows de la artista paisa se caracterizan por impresionantes llenos.

No obstante, los seguidores de la cantante colombiana defendieron la actuación de la cantante, argumentando que Brasil representa un mercado especialmente desafiante para los artistas extranjeros que cantan en español. Desde esta perspectiva, las cifras de asistencia deberían considerarse, de hecho, como un logro histórico para la artista en el país.

¿Qué dijo Karol G ante la asistencia a su más reciente concierto en Brasil?

Este evento marca un hito importante en la carrera de Karol G en Brasil, demostrando tanto los retos como los logros que enfrentan los artistas internacionales en mercados no hispanohablantes. La paisa publicó un emotivo mensaje en el que plasmó su sentimiento por el concierto.

“Es increíble como un día podemos tener un show de 60.000 personas y al otro uno de 13.000 y sentirse igual de lindo, igual de grande, igual de especial!🥹 La vida me sigue enseñando que nunca estamos en la cima de nada”, dijo.

Y agregó, “Hace 5 años estuve haciendo promoción de mi música en este país y entendí que tenía que ir por partes, paso a paso, enfocarme primero en unos países, después en otros y así poder llevar mi mensaje a mi ritmo, sin afán, con mi música, en mi esencia y en los tiempos de Dios”.

Estas palabras fueron vistas por los seguidores de ‘La Bichota’ como una defensa de su presentación en Brasil. Sus fans no dejaron pasar las palabras y también se pronunciaron por el evento, que para muchos fue fallido.

“Bogotá te ama, Carolina. 😢 Es un poco triste ver cómo nos pasaste por alto. Comparando con otros países”; “La indignación de muchos paraguayos se entiende, he visto que estaban bajo lluvia y ni un mensajito”; “Hermosa gira Reina, pero la próxima deberías ser igual con todos los pequeños o grandes países” y “Como que me dieron ganas a ir a rock in rio”, fueron algunos mensajes.

Por lo pronto, Karol G se alista para su gira europea en la que pretende conquistar al público del Viejo Continente. La artista colombiana espera tener lleno en los principales escenarios en los que se presentará.