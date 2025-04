Francia y Colombia fortalecen relaciones por medios de la fruta y la cultura

Existe una excelente relación bilateral entre Colombia y Francia, tanto así que, en 2024, el país tuvo sede en los Juegos Olímpicos con su propio espacio, además de diversos acuerdos comerciales de exportación e importación entre ambos países en donde se ha destacado el mercado de las frutas.

Por una parte, Colombia ha sido uno de los principales exportadores de plátano en territorio francés, que, según ellos, se ha convertido en uno de sus alimentos favoritos. Pero existe una relación que pocos conocen: la importación de manzanas hacia territorio colombiano con un trabajo profundo detrás. Por eso, en Bogotá se realizó hace poco un seminario de profesional del sector agroindustrial liderado por Interfel con la Unión Europea.

El seminario promovió reuniones comerciales que impulsaron el comercio bilateral entre Colombia y Francia. Según el DANE, en 2024 Colombia exportó más de 15.000 toneladas de frutas frescas a Francia, un 12% más que el año anterior, mientras que importó más de 5.000 toneladas de manzanas francesas, especialmente en variedades como Granny Smith y Gala. De acuerdo con Interfel, las manzanas Granny Smith y Golden son las más demandadas en la Región Andina por su sabor dulce, textura crujiente y versatilidad en la gastronomía, lo que refuerza su presencia en el mercado local.

"Desde 2018 que exportamos aquí manzanas francesas en Colombia, está incrementando mucho desde 2020, como he visto durante la presentación. En 2024 hemos exportado cerca de 7.000 toneladas de manzanas francesas, es una confianza del mercado para nosotros y como le he dicho, lo importante es también importar frutas de Colombia para complementar la oferta francesa. No tenemos producción de banana, no tenemos producción de fruta exótica, entonces necesitamos de este producto. La banana es el primer producto consumido en Francia por delante de la manzana,hace dos años que la banana es más consumida que la manzana en Francia y creo que los lazos entre las dos especies deben ser fortalecido", dijo Daniel Soares, director internacional de Interfel.

La cooperación entre ambos países está respaldada por negociaciones entre el Ministerio de Agricultura de Francia y las autoridades fitosanitarias colombianas, con el apoyo de asociaciones. Además, Francia busca expandir la exportación de ciruelas, kiwis y peras a Colombia, aunque enfrenta desafíos de competitividad.