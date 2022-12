Francisco traza líneas: ni aborto ni mujeres sacerdotes, sí a cambios en papado

El primer y esperado documento del pontificado del papa Francisco , la exhortación apostólica "Evangelii Gaudium" (La alegría del Evangelio), se publicó este martes en varios idiomas.

Se puede considerar el primer documento del pontificado del papa argentino, ya que la encíclica "Lumen Fidei" publicada en julio fue escrita en su mayor parte por Benedicto XVI y Francisco se limitó a completarla.

El papa Francisco asevera que debe "pensar en una conversión del papado" para que el ejercicio de su ministerio sea "más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle y a las necesidades actuales de evangelización".

Francisco sostiene que la Eucaristía "no es un premio para los perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los débiles, para que los que busquen a Jesús lo encuentren, pues si algo ha de inquietar es que tantos hermanos vivan sin la amistad de Jesús".

El sumo pontífice recuerda que "el verdadero islám" rechaza la violencia e implora "humildemente" a los países islámicos que garanticen la libertad de culto a los cristianos.

En 142 páginas, el jefe de la Iglesia Católica refiere que "no debe esperarse que la Iglesia cambie su postura" sobre la cuestión del aborto ya que "no está sujeto a supuestas reformas o modernizaciones. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana".

El papa critica también a los que están ligados a "cierto estilo católico propio del pasado" o a los tienen "un cuidado ostentoso de la liturgia", sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en las necesidades de la gente.

En el documento, Francisco cierra a las mujeres cualquier posibilidad de sacerdocio, pero considera "que deben tener mayor espacio y una presencia más incisiva" en la Iglesia católica.

Con EFE