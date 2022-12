Fue el resultado de estrategia basada en desinformación y mentiras: Santos

Ante el Parlamento de Reino Unido, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que los promotores del NO ganaron el plebiscito con engaños.



“Fue el resultado de una estrategia basada en desinformación y mentiras. Esto fue reconocido directamente por el jefe de la campaña del NO”, dijo.

Publicidad

Sin embargo, el jefe de Estado también aseguró que la derrota del SÍ ha sido una oportunidad para buscar consensos alrededor del proceso de paz.



"Yo, como jefe de Estado, no tenía la obligación de convocar ese plebiscito, pero decidí hacerlo porque entiendo que una decisión tan trascendental para los colombianos exigía también la participación directa de los ciudadanos", detalló.



El presidente Santos recibió el apoyo de la Cámara de los Lores y de la Cámara de los Comunes para que continúe buscando una salida negociada al conflicto.



Santos sostuvo ante los diputados británicos que el escenario que se ha abierto tras esa consulta permitirá "tener un mejor y más legítimo acuerdo de paz para todos los colombianos".



"Vamos a lograr que la paz que alcancemos sea no solo estable y duradera, sino más amplia y más profunda", puntualizó.



La paz en Colombia significará que el país "va a poder progresar y actuar más decididamente en todo nivel: económico, social, cultural y en el campo de la seguridad", afirmó.



"Los recursos que antes se destinaban a la confrontación con la guerrilla se podrán destinar a programas sociales que ayuden a cerrar las brechas entre la Colombia urbana y rural, entre los ricos y los pobres", dijo Santos.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-El ELN volvió a responsabilizar al Gobierno por retrasar el inicio de los diálogos de paz en Quito y aseguró que esto demuestra su temor frente a la negociación.



-El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aseguró que la solución al conflicto es el diálogo pues ya quedó en evidencia que no se pudo ganar la guerra "duélale a quien le duela”.



-La policía pidió a los habitantes de Cartago, Valle, que fueron estafados por una “pirámide” que denuncien para poder buscar, capturar y judicializar a los responsables.



-El comité intergremial del Atlántico advierte que un racionamiento de energía en por la falta de pagos de Electricaribe, generaría millonarias pérdidas.



-La ministra de Salud de Venezuela, Luisana Melo, afirmó ante la ONU que en su país se entregan más de un millón de medicamentos todos los días.



-Las autoridades confirmaron que en las próximas semanas Bogotá tendrá vigilancia aérea para evitar invasiones ilegales en los barrios ubicados en el límite de la ciudad.



-En el departamento de Huila avanzan las actividades por parte de la comisión técnica que se encargará de estudiar la afectación que se generó en la Colombia – Santana, luego de los dos sismos.