"Fueron el muro de contención contra arbitrariedad del anterior gobierno": De La Espriella a Cortes

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en la inauguración de la Gran Cumbre Internacional de la Justicia y los Premios Excelencia en la Justicia. En su discurso aseguró que la grandeza del Estado de derecho consiste en que el poder encuentre límites que no dependan de su voluntad y que los juristas deben recordar esos límites sin importar quién se moleste con las decisiones de la justicia.

"Y aquí tengo que hacer un reconocimiento especial a la rama judicial, una rama llena de juristas que fueron el muro de contención contra la arbitrariedad del anterior gobierno. Nuestras cortes, como ninguna otra institución, fueron las que defendieron el Estado de derecho y la institucionalidad cuando pretendieron ser arrasadas por el régimen desastroso que gracias a Dios derrotamos en las urnas. Este aplauso es para las cortes y para los jueces de la patria", dijo el presidente.

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Por otro lado, dijo que defenderá la independencia judicial, al asegurar que sin jueces independientes el Estado de derecho desaparece.

"Pero independencia no significa ausencia de responsabilidad, mucho menos significa que el funcionamiento de la justicia deba quedar sustraído del escrutinio ciudadano. La independencia de un juez no es un privilegio personal, sino una garantía que la República reconoce a quienes acuden a la justicia para que sus derechos no dependan de una presión indebida o de una componenda política", señaló el mandatario.