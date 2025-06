Fuerte temblor de 3.8 en Villavicencio, Meta, este jueves: "Se sintió fuerte"

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó sobre las 11:00 de la tarde un fuerte temblor con epicentro en Villavicencio, Meta, de magnitud de 3.8 que sacudió a toda esta ciudad, que, según muchos en redes sociales, se sintió bastante fuerte en zonas altas.

"Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-06-05, 23:34 hora local Magnitud 3.8, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Villavicencio - Meta, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo", indicó el SGC.

Usuarios en redes sociales reportaron que, si bien se sintió fuerte, no hay daños o pérdidas de algún tipo. Solamente informaron que sí les sacudió la noche cuando muchos se disponían y esperaban poder irse a dormir para descansar.

"Se sintió duro pero rápido"; "Me tocó sacar más gotas de valeriana por que será que a mí los temblores siempre me tocan cuando estoy sola"; "No estoy en Villavicencio, pero mi novia si vive allá, justo estábamos hablando por videollamada y enseguida"; "En Villavicencio se sintió bastante fuerte el temblor, la tierra rugió y las estructuras de las viviendas sonaban muy duro", dijeron en redes sociales-

En desarrollo.