Fuerza Omega no va a desaparecer una vez se firme la paz: MinDefensa

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que en la versión del presidente Juan Manuel Santos en la que dijo que la Fuerza de Tarea Omega “no será necesaria” cuando se firme la paz, no fue suficiente para aclarar lo que sucederá con esa unidad militar si se llega a un acuerdo de paz con la guerrilla. (Lea también: Fuerza de Tarea Omega no será necesaria si llegamos a la paz: Santos )

“Hablé con el presidente Juan Manuel Santos el fin de semana sobre la declaración (en la que dijo que la Fuerza de Tarea Omega “no será necesaria”) y me dijo que nuestra Fuerza Omega es la élite de nuestra fuerza pública, entonces una vez terminada el conflicto se tiene que dedicar, una vez terminado el conflicto, ya no a perseguir a las Farc sino a perseguir las otras amenazas que aparezcan, con toda su capacidad”, comentó.

En ese sentido, el jefe de la cartera de seguridad nacional hizo énfasis en que la Fuerza de Tarea Omega no se acabará.

“No va a desaparecer, el verbo desaparecer no está en el léxico de esa idea, cómo vamos a desperdiciar las capacidades de esa fuerza élite con las amenazas que vamos a tener una vez se firme la paz, si es que finalmente se firma, los espacios que van a quedar los tiene que llenar el Estado de inmediato, o si no vamos a ver ‘clanes Úsuga’ por todas partes”, agregó.

Incluso, Villegas aseguró que dentro de los siguientes cinco años a la eventual firma de la paz serán necesarias unas Fuerzas Militares más estructuradas y fortalecidas.

“En cinco años vamos a tener la necesidad de tener una fuerza pública inclusive más poderosa desde el punto de vista de control territorial, si no queremos tener dentro de 25 años la situación de seguridad que tiene hoy buena parte de Centroamérica”, finalizó.

Desescalamiento del lenguaje

Sobre el desescalamiento del lenguaje que propuso el presidente Santos, el ministro Villegas dijo que dejar de ponerle adjetivos a la guerrilla de las Farc y a sus actos “es una necesidad”.

“Es una necesidad y he dicho con la mayor candidez que serán los hechos los que llamen al lenguaje. Si hay una voladura de una torre, eso es un acto terrorista, pero no agregarle calificativos por parte del hecho”, enfatizó.

El ministro Villegas dijo también que no está en el Ministerio de Defensa para acumular capital político, al responder a las críticas sobre su posición con respecto a las recientes caídas de aviones de las FF.MM.

“Yo no estoy aquí para acumular capital político, estoy aquí para terminar una guerra y estoy muy comprometido con esta meta”, dijo. (Lea también: Debemos ser casi perfectos para ayudar a que diálogos florezcan: MinDefensa )

Agregó que las expresiones de actores políticos no le suscitan ninguna reacción, aunque fue enfático en señalar que la oposición solo aceptaría declaraciones que terminaran con los diálogos de paz.

Indicó que las redes sociales no representan la opinión pública, en referencia a las críticas que ha recibido en estas desde que inició su gestión al frente de la cartera.

“Las redes sociales no representan a la opinión pública. Creo que ese es un manejo bastante elitista de la opinión. Cuando usted mira el origen de dos o tres comentarios son originados por gente de estrato 7 y 8 con muy poca representación”, agregó.

Indicó que no se ofende por lo que le dicen en la Internet y que no usa estas opiniones para “fijar su norte en las políticas”.

Por otro lado, aseguró que hasta el momento las investigaciones por los accidentes aéreos de las Fuerzas Militares que dejaron 27 uniformados muertos arrojan que habrían ocurrido por mal tiempo. (Lea también: Condiciones del clima, causa probable de choque de helicóptero: Mindefensa )

“Las hipótesis más probables sobre ambos accidentes, el del avión CASA y el del Back Hawk en Urabá siguen siendo de accidente por mal tiempo; incluso, en el caso del Black Hawk, ha sido muy difícil para los investigadores porque el mal tiempo sigue reinando en esa zona”, manifestó el ministro.

Reiteró también que el audio que circuló de un hombre asegurando que el helicóptero Black Hawk habría sido derribado es cierto y fue hecho por un uniformado, pero aclaró que la versión que entregó de un supuesto ataque no fue real y sucedió por los nervios del momento.

Sin embargo, lamentó que, cierto o no, el audio fuera filtrado pese a ser una conversación dentro de miembros de las Fuerzas Militares.

“Llegamos a un nivel donde la política hace que se filtren las informaciones, esa puede ser una hipótesis. La otra es de algún medio diciendo que se le compran ese audio, hay casos que han sido públicos de compra de información”, comentó.

Finalmente, el ministro Villegas dijo que si bien no quiere meterse en temas tratadas en la mesa de negociaciones de La Habana, la justicia transicional, tal como lo ha dicho el presidente Santos, tendría una metodología para la guerrilla y otra para agentes del Estado.

“El presidente ha dicho: ‘si hay justicia transicional, tendremos una justicia transicional para las Farc y un mecanismo simétrico que garantice que a nuestra fuerza pública se le dará un tratamiento jurisdiccional apropiado, es decir, no es el mismo que se le dé a las Farc”, indicó.