Fui un poco soberbio al someter a plebiscito el acuerdo con las Farc: Santos

En entrevista con Mañanas BLU, el expresidente Juan Manuel Santos admitió que fue soberbio al someter a un plebiscito el acuerdo con las Farc e incluso añadió que, por los resultados, se arrepiente de haber tomado esa decisión.



Lo hizo al hablar de “La batalla por la paz”, el libro que ha desatado una ola de críticas de parte de quienes hicieron oposición a su gobierno, durante el cual se firmó la paz con las Farc.

“Yo hago una especie de autocrítica y fui un poco soberbio. Creí demasiado en lo que pensaba que era lo que pensaba el resto del país. Las encuestas señalaban que el sí iba a ganar por amplia mayoría”, expresó.



El exmandatario añadió que subestimó el poder de las “posverdades” y “mentiras”, lo cual considera un error de su parte.



“Al final, por ejemplo, una semana antes del plebiscito llegaron a decirme que los curas y pastores todos están diciendo en los púlpitos que voten en contra. Pregunté por qué y me dijeron que, porque el acuerdo tenía escondida una ideología de género que iba a acabar con las familias colombianas”, manifestó.



Así mismo, Santos manifestó que, por los resultados, se arrepiente de haber sometido a plebiscito el acuerdo con el grupo insurgente, pero aclaró que se trataba de cumplir una promesa que había hecho al pueblo colombiano.



“Si volviera a repetir no cometería ese error, sobre todo con el resultado que tuvimos”, puntualizó.



El expresidente añadió que más que sus memorias, “La batalla por la paz” es un libro que deja un testimonio sobre cómo se logró la paz, un proceso, según dijo, que no comienza con su gobierno, sino 34 años antes cuando el expresidente Belisario Betancurt hizo un esfuerzo para lograr la paz.



“Describo cómo me tocó vivir en un país que ha estado sometido a la violencia, prácticamente, desde la independencia y cómo en las diferentes etapas de mi vida esa violencia me impacto y cómo eso influyó en el deseo de buscar la paz”, añadió.



Finalmente, Santos manifestó que hizo un esfuerzo para que el libro, que ya se puede comprar en Colombia, no se convirtiera en una “secuencia de sacadas de clavo” ni tampoco “una acumulación de elogios” para quienes apoyaron el proceso.



