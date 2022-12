Fumar marihuana no es más peligroso que beber alcohol, dice Obama

El presidente de Estados Unidos Barack Obama dijo que fumar marihuana no es más peligroso que beber alcohol, pero observó que de todas maneras es "una mala idea", según extractos de una entrevista publicados este domingo por la revista The New Yorker.

El mandatario observó también que los jóvenes pobres que fuman marihuana son detenidos con mucho mayor frecuencia que sus pares ricos.

"Como ya ha sido revelado, fumé cannabis cuando era niño, y lo considero un mal hábito y un vicio, no muy distinto a los cigarrillos que fumé cuando joven y hasta una edad avanzada de mi adultez", señaló.

"No creo que fumar marihuana sea más peligroso que el alcohol", agregó.

Señaló igualmente que conversó al respecto con sus dos hijas, Sasha y Malia, a las que les dijo que fumar marihuana "es una mala idea, una pérdida de tiempo, no muy saludable".

Según Obama, "los niños de clase media no van a prisión por fumar marihuana, pero los niños pobres sí. Y los niños afroamericanos y los niños latinos tienen más probabilidades de ser pobres y son menos propensos a disponer de recursos y apoyos como para evitar penas excesivamente duras".

Obama saludó por otra parte la reciente legalización de la marihuana en los estados de Colorado y Washington.

"Para una sociedad es importante evitar una situación en la que gran parte de la población haya en un momento determinado violado la ley y sólo una pequeña porción de ella sea castigada", consideró.

Sostuvo sin embargo que "aquellos que afirman que legalizar la marihuana es la panacea y que ello va a resolver todos los problemas sociales, probablemente exageran".

El uso de la marihuana con fines medicinales ha sido autorizado en 19 estados de la Unión.

Obama diferenció a la marihuana de las drogas "más duras", respecto a las cuales afirmó que "perjudican gravemente al consumidor y tienen costos sociales importantes".

La entrevista será publicada íntegramente en la edición de la revista del 27 de enero.

Con AFP.