Fumigar no es la clave para erradicar los cultivos de coca: César Gaviria

"La cocaína siempre sobra. La cadena de valor está es en el tráfico y en el procesamiento. No tratemos al campesino como delincuentes. La clave no es la fumigación y se necesita un reenfoque y aprender de las experiencias del Plan Colombia porque después de eso, el 95% de la coca de Estados Unidos provenía de Colombia, seguíamos siendo el hall de la coca", dijo.



Aseguró que es necesario replantear la estrategia pues esta práctica beneficia en parte a los campesinos sembradores, que no pueden ser tratados como delincuentes