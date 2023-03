Funcionaria de migración de EEUU visitará el país con el objetivo de combatir la migración ilegal

Julieta Valls Noyes, subsecretaria de la dirección de Población, Refugio y Migración de EEUU, sostendrá un diálogo con el Gobierno nacional, organismos internacionales y refugiados, entre el 5 y 9 de marzo, en varias ciudades del país.

La subsecretaria de la dirección de Población, Refugio y Migración estará cumpliendo una agenda diplomática en las ciudades de Bogotá, Medellín y Necoclí, en los días mencionados, así lo comunicó el departamento de estado de los EEUU.

Entre las reuniones que espera sostener la delegada Noyes estará coincidir con funcionarios gubernamentales migratorios en la lucha para reducir los niveles de migración ilegal. De igual forma, espera encontrar soluciones y debatir propuestas con organizaciones internacionales y socios no gubernamentales sobre los altos índices de migración irregular en la región.

La visita también busca escuchar a las personas refugiadas y migrantes para discutir los esfuerzos y, de esta forma, continuar trabajando en ayudar a todos los que se desplazan en la región y evaluar la efectividad de apoyo humanitario financiado por los Estados Unidos.

Publicidad

Noyes llegará a Colombia después de que se reporta que, en 2022, alrededor de 130.971 connacionales intentaran cruzar las fronteras del país norteamericano, según reveló la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CPB).

El próximo viernes, 10 de marzo, en Miami, Florida, en Estados Unidos, la subsecretaria Noyes se reunirá con socios de la agencia local de reasentamiento de refugiados, líderes comunitarios y refugiados recientemente reasentados.

Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'