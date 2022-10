Gareth Bale se perdería el clásico contra Barcelona por lesión

ser baja en la visita del miércoles al Liverpool en 'Champions' e incluso en el clásico contra el Barcelona del sábado.

Publicidad

"Tras las pruebas realizadas a Gareth Bale por los servicios médicos Real Madrid Sanitas, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el músculo piramidal derecho", informó el club blanco en un comunicado, precisando que su vuelta a la competición se conocerá según la "evolución" de la dolencia.

Suplente el sábado en la cómoda victoria del Real Madrid frente al Levante (5-0), Bale no llegó a jugar ya que, según dijo su entrenador Carlo Ancelotti, "no querían correr riesgos" debido a una "molestia en el glúteo". Bale no se entrenó con sus compañeros el domingo.

Publicidad

Real Madrid, vigente campeón de Europa y líder del grupo B de la Liga de Campeones con dos victorias en dos partidos, visitará el miércoles Anfield para intentar confirmar su buen arranque en la máxima competición continental antes de recibir al Barcelona el sábado en la novena jornada de la Liga.

Publicidad

Con AFP