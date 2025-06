Generadoras de energía rechazan propuesta de Gobierno para saldar deuda de Air-e en 10 años

Con sorpresa se conoció por parte del mismo presidente de la Asociación Nacional de Empresa Generadoras, Andeg, Alejandro Castañeda, que a su despacho llegó una oferta de la empresa Air-e Intervenida, en la que manifestaron su intención de saldar sus deudas de 1.5 billones de pesos con la generadoras con un pago parcial del 12.5% de la misma y luego acuerdos que se extenderían hasta por 10 años.

Castañeda describió esa propuestas como imposible, pues este es un pasivo que crece cada día y que no da espera. Por lo cual, propuso recibir ese porcentaje y, en un mes, discutir un verdadero acuerdo de pago.

“La verdad esta iniciativa no recoge la preocupación que tiene el sector. ¿Y cuál es la preocupación que tiene el sector? Hay un problema de caja. Si a mí no me están pagando lo que les estoy vendiendo en el día a día, pues no estoy recuperando esa generación o esa energía suministrada a la empresa”, dijo inicialmente.

"Entonces la contrapropuesta de las generadoras es que se pague ese porcentaje del 12.5%, que es lo que tienen en caja disponible, y nos sentamos el próximo mes a mirar cómo estructuramos un buen acuerdo. Debe ser algo que les sirva a los dos”, agregó.

Desde Andeg miran con preocupación que la empresa Air-e solo está recibiendo dinero de lo que genera día a día, más no de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional y Superservicios, por lo que exigió una reacción del superintendente Yanod Márquez.

Finalmente criticó que desde el Gobierno Nacional “se la han pasado hablando de transición energética, pero lo primero que han hecho es golpear a la (energías) renovables”, refiriéndose a decisiones como ponerle techo a las bolsas de energía.