General Rodríguez González declinó nominación como inspector general de la Policía

A través de un comunicado, la Policía Nacional informó que el general Carlos Enrique Rodríguez declinó a la designación como inspector general de la Policía luego de varios cuestionamientos por su presunta responsabilidad en el desvió de la investigación del caso del magnicidio de Luis Carlos Galán.



Señala la Policía que el pasado sábado el mando institucional, “respetando la presunción de inocencia y la antigüedad del señor mayor general Carlos Enrique Rodríguez González, y tras valorar su hoja de vida y acorde con la dinámica de la Institución, anunció que este oficial asumiría la Inspección General de la Policía Nacional”.



“Sin embargo, el señor mayor general Rodríguez González decidió declinar esta nominación, razón por la cual se nombra como inspector general al señor mayor general Óscar Atehortua Duque, un destacado oficial, con un liderazgo a prueba de toda duda”, dice el comunicado.

Comunicado a la opinión pública... pic.twitter.com/vmXzGjaeqG — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) February 18, 2018

En junio del año pasado, la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía, que adelantaba la investigación contra el Rodríguez González, decidió compulsarle copias a la delegada de la Corte Suprema de Justicia para que investigue las actuaciones del entonces teniente, quien participó de la captura de tres personas por el crimen de Galán, y quienes años después fueron absueltas al comprobarse que no tenían nada que ver con estos hechos.



Los capturados fueron Héctor Manuel Cepeda Quintero, Norberto Hernández Romero y Alberto Júbiz Hazbum, este último pasó cuatro años preso injustamente hasta que se comprobó su inocencia y murió 5 años después de recuperar su libertad.



Por estos hechos, en el 2014 el Consejo de Estado condenó a la Nación y la obligó a ofrecer disculpas públicas a las familias e indemnizarlos por los daños y perjuicios que causó este error de las autoridades.



No obstante, al parecer estas capturas no fueron un simple error, sino que presuntamente, los hechos que las rodearon, así como las pruebas que en principio sustentaron las aprehensiones, fueron planeadas para manipular y desviar la investigación por el crimen de Luis Carlos Galán.



De hecho, la Fiscalía decidió compulsar copias contra el general Carlos Enrique Rodríguez González al encontrar que existen varios testimonios que lo vinculan con ese plan. La Corte deberá decidir si encuentra suficientes pruebas para investigarlo.