General Uscátegui pedirá revisión de su condena ante Corte Suprema de Justicia

El general en retiro Jaime Humberto Uscátegui reveló que junto con su abogado presentarán en los próximos días una acción de revisión ante la Corte suprema de justicia para que se revise la condena de 37 años de prisión proferida en su contra.



Aseguró que pedirá al alto tribunal tener en cuenta como prueba un documento firmado el exministro de defensa y ahora presidente Juan Manuel Santos donde lo exonera de culpabilidad de la masacre de Mapiripán (Lea también: Este lunes se conocerá la primera sentencia contra falsas víctimas de Mapirián ).



“El único derecho que no me han podido quitar es la vida, me quitaron todos los derechos, a mí me tienen allá como una tumba, alejado de la familia sin poder trabajar ni realizará ninguna actividad condenado a 37 años de prisión”, dijo.



"Presentaremos en los próximos días un recurso de revisión ante la Corte suprema de justicia porque una de las pruebas más importantes es el testimonio del presidente Juan Manuel santos quien certificó que esa no era mi jurisdicción y que esas tropas no estaban bajo mi mando", indicó (Lea también: Procurador pide a Corte Constitucional revisar tutela de general Uscátegui ).



Agregó que su condena es atribuida a "falsas víctimas".



Razón por la que también solicitó a la Comisión de la Verdad que se "investigue este caso porque las víctimas en realidad son solo nueve acá se valieron de las falsas víctimas para condenarme" (Lea también: En firme condena contra gral. Uscátegui por masacre de Mapiripán: Corte Suprema ).



La audiencia programada para este lunes donde se iba a conocer la condena de las falsas víctimas de la masacre de Mapiripán quedó para el próximo 1 de octubre.