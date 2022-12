General Zapateiro es indigno del cargo: senador Iván Marulanda al presidente Duque

El comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, fue centro de una polémica luego de que lamentara la muerte de Jhon Jairo Velázquez, alias ‘Popeye’, quien fue jefe de sicarios de Pablo Escobar. Esa declaración del general ocasionó una ola de indignación tanto en las víctimas como en diversos sectores del país.

Esas palabras también provocaron que el senador de la Alianza Verde, Iván Marulanda, enviara una dura carta al presidente Iván Duque en la que cuestiona las declaraciones del alto oficial, pero también lo que él denominó "su silencio".

"Su funcionario ignora que los compatriotas, a quienes agravió con su cinismo, fueron asesinados por los políticos y sicarios confabulados para destruir la democracia y que, por la valentía y el sacrificio de aquellos mártires, quedan vestigios de civilización y esperanzas en este país. También ignora que hirió a las familias de las víctimas en su honor y en su dolor, el honor de la nación y el honor de la institución que usted le encomendó", dice la misiva.

En la carta de cuatro párrafos, el senador también califica a Zapateiro de indigno para el cargo, agregando que fue un funcionario que el propio jefe de Estado nombró.

"No sé qué piensa el señor presidente de esto y la verdad estoy tan defraudado en su silencio, que no me interesa saberlo. Quiero, eso sí, decirle que cuando menos yo, y con seguridad muchos de quienes vivimos esas tragedias en carne propia y somos conscientes de que significan para la historia y el porvenir de Colombia y para la formación ética de esta sociedad, considero al señor Zapateiro indigno del cargo que usted le encomendó y mientras esté a su lado, sentiré que sobre usted recae el peso de esa misma indignidad", agrega.

