Gobernador de La Guajira seguirá en el cargo: Consejo de Estado negó suspensión provisional

Deleida Carmen Oñate fue la persona que presentó la demanda en el Consejo de Estado contra el actual gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, porque supuestamente en 2022 había ocupado ese mismo cargo en el departamento; con ese argumento buscaba demostrar que Aguilar no podía formar parte de campañas políticas.

Sin embargo, el alto tribunal decidió estudiar el recurso, que entre otras peticiones, solicita suspenderlo provisionalmente del cargo mientras avanza en su contra la diligencia. Sobre esa petición el Consejo decidió no aplicar esa medida cautelar porque no se ha logrado demostrar que Jairo Aguilar hubiera estado en el cargo para la época.

Para la corporación “en este estado del proceso no está demostrado que el demandado hubiera ejercido el cargo de gobernador durante la época que se menciona en la demanda, razón suficiente para no decretar la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto de elección acusado, sin que tampoco exista necesidad de evaluar si el demandado tomó parte o no de actividades políticas”.

La demandante argumenta que Aguilar sí ocupó dicho cargo cuando el Consejo de Estado anuló la elección del entonces gobernador de ese departamento Nemesio Roys Garzón y, tiempo después, Jairo Aguilar asumió como encargado, por lo que quedó cobijado por un periodo de incompatibilidad de 12 meses hasta el 26 de julio de 2023, donde no podía tomar parte en actividades de partidos o movimientos políticos.

“A pesar de ello, el 24 de julio de 2023 suscribió en condición de candidato a la Gobernación de La Guajira para el período 2024 - 2027, un acuerdo de coalición entre los Partidos de la U, Cambio Radical, ASI, Fuerza de la Paz y Demócrata Colombiano”, dice la demanda.