Gobierno activa plan de recuperación por emergencia climática tras afectaciones del frente frío

En medio de la crisis climática provocada por el frente frío que ha generado inundaciones y afectaciones en varias regiones del país, el Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha de un plan de recuperación temprana para los territorios impactados, liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De acuerdo con el comunicado oficial, esta estrategia se construye como una hoja de ruta para ejecutar los recursos de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, estimados en 8,7 billones de pesos, con intervención en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena.

El plan busca atender las consecuencias del fenómeno climático que ha dejado más de 134.000 familias damnificadas en el país, y permitirá avanzar de la fase de atención de la emergencia hacia una etapa de recuperación integral de los territorios afectados.

La iniciativa se desarrolla a través de una mesa técnica intersectorial con la participación de más de 15 entidades del orden nacional, con el objetivo de articular acciones que respondan a las necesidades urgentes de las comunidades impactadas.



Según la UNGRD, la fase de recuperación temprana tendrá una duración proyectada de hasta dos años, periodo en el que se priorizarán derechos básicos como vivienda, acceso a agua potable, salud, educación, seguridad alimentaria e infraestructura.

El plan contempla tres líneas de acción principales. La primera está orientada a la rehabilitación de hábitats seguros, que incluye reconstrucción de viviendas, recuperación de vías, suministro de agua potable y atención de puntos críticos. La segunda se enfoca en la reactivación económica mediante la entrega de insumos, habilitación de tierras agrícolas y acceso a créditos. La tercera busca fortalecer la gobernanza territorial con sistemas de monitoreo, alertas tempranas y apoyo a iniciativas comunitarias.

En el caso de Córdoba, el departamento más afectado, se adelantan acciones como la entrega de asistencia humanitaria, distribución de agua potable, limpieza de canales, rehabilitación de vías y adecuación de alojamientos temporales.

Publicidad

El Gobierno señaló que la ejecución del plan será de carácter multisectorial y contará con la participación de diferentes ministerios, entidades técnicas y autoridades locales, con el propósito de superar la emergencia y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas por el fenómeno climático.