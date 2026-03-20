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Blu Radio  / Nación  / Gobierno activa plan de recuperación por emergencia climática tras afectaciones del frente frío

Gobierno activa plan de recuperación por emergencia climática tras afectaciones del frente frío

Ante la crisis climática derivada del frente frío el Gobierno nacional a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres anunció la construcción de un plan de recuperación temprana para atender a más de 134.000 familias damnificadas en ocho departamentos del país.

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