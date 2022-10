Gobierno anunció que advertencias de paro camionero no son de gremios del sector

“Y lo que hemos hablado con ellos se lo podrán certificar que no están hablando de paro. Hay un documento que habla sobre ir a paro yo no sé cuándo y este no lo reclaman, ni dice que es autoría de ninguno de los gremios”, aseguró.

Publicidad

Según el ministro, tanto transportadores y Gobierno creen que los acuerdos entre las dos partes si se han cumplido en su gran mayoría.

“Después del paro que fue hace ocho meses hemos tenido más de 200 reuniones con los transportadores de carga de Colombia. Hemos hecho un seguimiento minucioso con cada uno de los acuerdos que se hicieron luego de la inmovilización del año pasado y, a nuestro criterio, el cumplimiento es muy alto y sé que parte de ellos comparten este criterio”, afirmó.

Publicidad

El pasado viernes, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por Carretera Jairo Herrera manifestó en Negocios Blu que integrantes de la dignidad camionera se irían a paro este próximo 20 de febrero.

Publicidad

Escuche en este audio adjunto más información sobre esta y más noticias del sector económico.