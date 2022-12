Gobierno confirmó que Propilco no será vendida

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, confirmó que Propilco, filial de Ecopetrol, no será vendida, pues era una idea que se contemplaba hace un año aproximadamente, pero que hoy no es factible, pues la situación de la empresa es mejor y productiva.



"Eso es una idea que planteó la administración de Ecopetrol, pero en el momento más difícil de la crisis petrolera como un mecanismo para conseguir los ingresos que permitieran que Ecopetrol mantuviera un plan de inversiones en exploración, las circunstancias han mejorado y la misma administración de la compañía se dio cuenta que no necesita ese flujo de caja adicional y desistió de esa idea", dijo.



Cárdenas reiteró que la junta directiva de la petrolera sabe que no es conveniente la venta de Propilco.



Le puede interesar: Contraloría cuestiona posible intención de Ecopetrol para vender Propilco.



"La misma junta directiva de Ecopetrol ha estado de acuerdo en que no es conveniente la venta de Propilco, fue una idea que se planteó a finales de 2015 y principios de 2016, pero que ya en los últimos meses la empresa llegó al convencimiento de que no era necesario", aseguró.



Finalmente, el ministro destacó la importancia de esta empresa y advirtió que actualmente está generando utilidades.



