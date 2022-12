Gobierno contempla declarar conmoción interior de no aprobarse proyectos de paz

Nuevamente, la Plenaria del Senado de la República no contó con el quórum necesario para avanzar en la aprobación del articulado de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, razón por la cual, por quinta vez, tuvo que ser levantada la sesión porque solo había 36 senadores.

La asistencia de los parlamentarios se vio afectada por la presentación de una proposición del senador Horacio Serpa (Partido Liberal) quien pidió que fueran votadas en bloque las más de 150 proposiciones radicadas por el uribismo, lo cual fue calificado como inconstitucional.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, señaló que es lamentable lo que está ocurriendo pues, aunque se está sesionando de lunes a viernes, preocupa que a las cinco de la tarde se deba suspender la discusión por no contar con la participación requerida.

“Es lamentable, me parece que no es lo correcto. Lo correcto es dar la discusión, someter a discusión los diferentes artículos. En este caso particular las victimas están esperando tener una Jurisdicción especial para La Paz que les garantice el resarcimiento de sus derechos”, anotó el jefe de la cartera política.

Gobierno analiza otras alternativas

El ministro Rivera señaló, además, que el Gobierno está evaluando “todas las alternativas posibles” y que está haciendo un análisis de constitucionalidad de esas opciones”.