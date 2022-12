Gobierno cuestiona validez de las consultas populares mineras

Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, explicó que no es claro el estatus jurídico y el alcance de las consultas populares que se han hecho en varios municipios, entre ellos Pijao y Arbeláez.



"Puede que se tenga la decisión en las urnas pero no entra a tener una aplicación automática hasta tanto el POT no sea reformado", explicó.



Según Vélez, la explotación de hidrocarburos y la minería es la mayor fuente de ingresos de la nación y sin estos recursos habría que hacer recortes importantes en salud, educación, infraestructura, seguridad y otros sectores.



"Se deben respetar las decisiones de las personas que viven en cada una de las regiones pero el interés nacional también debe ser considerado y debería, entre otras cosas, primar sobre los intereses puramente locales", dijo.



También explicó que deberían hacerse procesos de concertación donde se analice el impacto de dichas decisiones en los municipios y en la nación.



"La plata no crece en los árboles, debe salir de algún lado", concluyó.