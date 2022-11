Gobierno culpa a Farc por demoras en ejecución de casi 45 proyectos productivos

El ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, criticó que la Farc no aceptara que su cartera, junto a la Agencia de Desarrollo Rural, delegaran a cinco de sus miembros expertos la formulación de cerca de 45 proyectos productivos en diferentes regiones del país, según él, por preferir que fueran cinco personas que ellos postularan.

Según Zuluaga, las personas de la Farc no serían la indicadas, pues ya existen 26 del grupo que no han podido establecer claramente la formulación de esos proyectos.

Publicidad

"Les propusimos que les ponemos 5 técnicos expertos para agilizar los procesos y dijeron que no, que mejor contratemos 5 personas de ellos para trabajar en los proyectos y yo no accedo a eso porque 26 no lo han logrado hacer, creo que es más fácil que nosotros los apoyemos para que esto salga adelante más fácil".

"No tenemos que contratarlas, las tenemos en el misterio y en la ADR. Esos 26 son personas que ellos postularon y les ayudan en esa formulación son personas que conocen y no voy a calificar si saben o no del tema, pero se han demorado demasiado", añadió.

El ministro dijo que debido a esta problemática y negativa del exgrupo guerrillero estos proyectos han presentado demoras en su ejecución.

"Estamos hablando de casi 45 proyectos que deberían estar en fase de ejecución y hoy están en fase de formulación".