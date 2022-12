Gobierno de Venezuela "está fallando seriamente": Felipe González

El gobierno venezolano de Nicolás Maduro "está fallando seriamente" en temas como la seguridad o la gestión económica de un país muy rico en recursos cuya población "no puede comer", afirmó este martes el exjefe del gobierno español Felipe González.



"Lo que está pasando en Venezuela es que el gobierno está fallando seriamente en dos temas que son fundamentales para definir el funcionamiento del Estado", consideró el líder socialista en una entrevista con la radio privada española Cadena Ser.



El primero: "la seguridad física", señaló el hombre que gobernó España de 1982 a 1996 y el lunes anunció que tomará la defensa letrada de los opositores venezolanos encarcelados Leopoldo López y Antonio Ledezma.



"Ha habido 25.000 muertes violentas en 2014, eso supone un asesinato cada 20 minutos", fustigó, considerando que "los Estados que no garantizan en absoluto la seguridad física se consideran Estados fallidos".



"La cantidad de muertos que hay en Venezuela se corresponde más a una situación de guerra que a una situación de normalidad", agregó.



El segundo problema, la gestión económica de "uno de los países más ricos en recursos del mundo", que "lo está llevando a una crisis de desabastecimiento más grave y menos eficiente en el reparto que el periodo especial que vivió Cuba después de la caída de la Unión Soviética".



"Yo le quería decir al presidente Maduro que, aceptando su invitación de comparar, nosotros lo estamos pasando muy mal en España, se han cometido muchos errores en la lucha contra la crisis y se ha sido desigual", reconoció.



"Pero yo, con respeto y no con exabruptos, le digo: Venezuela está prácticamente al borde del 'default', la gente no puede comer, no puede encontrar insumos básicos", subrayó.



Y dirigiéndose directamente al presidente venezolano, añadió: "tiene que reaccionar y lo ideal es que reaccione mediante un diálogo y un proceso de reformas, que van a ser duras y dolorosas, pero que no se pueden aplazar".



En cuanto a sus defendidos, el coordinador nacional de Voluntad Popular -ala radical de la opositora coalición Mesa de la Unidad Democrática- Leopoldo López y el alcalde de Caracas Antonio Ledezma, González consideró que "no son presos políticos, sino políticos presos por ejercer la política".



"Los abogados de López me cuentan que en la cárcel no pueden hablar con su cliente, que le toman los documentos de la estrategia de defensa", lamentó.



AFP.