Gobierno está más dividido frente a ELN que ELN frente a Gobierno: Currea-Lugo

“Es un esfuerzo muy grande por parte del Gobierno, del ELN y principalmente de la sociedad que ha estado insistiendo continuamente en la necesidad de esta mesa, algo importante que celebramos porque con eso nos acercamos a una paz completa”, enfatizó Correa Lugo.

El analista también dijo que el Gobierno también está deseoso de plantear una mesa con el ELN pero dentro del Gobierno hay tensiones.

“Aunque en algunos círculos suena muy mal mi opinión, he dicho en varias ocasiones de que el Gobierno está más dividido frente al ELN que el ELN frente al Gobierno”, añadió.

En ese sentido, comentó que esa división se estaría dando dentro del Gobierno de Juan Manuel Santos sobre el inicio de unos diálogos formales de paz con ese grupo subversivo, porque unos quieren reconocer al ELN como un actor político mientras que otros plantean que es mejor desgastar sus tropas militarmente hasta que “se suban a la mesa con las Farc”.

Según el académico, sí hay grandes posibilidades de que los diálogos de paz con el ELN.

“Hubo una frase que usó uno de los comandantes guerrilleros esta semana que dijo que el ELN no va a firmar nada que no se comprometa a cumplir y todo lo que se firme se tiene que implementar, entonces uno siente que a pesar de las terquedades del ELN, hay un compromiso político”, explicó.

El profesor de la Universidad Nacional y columnista de El Espectador finalizó haciendo claridad sobre la polémica suscitada luego de que el ELN dijera que no iba a hablar de los secuestrados. (Vea también: ELN nunca acordó con el Gobierno liberar a Ramón José Cabrales: ‘Antonio García’ ).

“Es cierto que el comandante Antonio García utilizó la frase literal pero en la conversación previa quedó claro e implícito que no es solo de los secuestrados. Ellos tienen una actitud frente al secuestro que yo no comparto pero hay que leer el discurso de lo que dijo el ELN, no están negando ese debate, lo que están planteando es que se debata con otros temas como el de las víctimas de Estado y los desaparecidos”, finalizó.