Gobierno excluye a extraditables de Zonas de Ubicación Temporal en diálogos con grupos ilegales

El Gobierno anunció este 13 de mayo que avanzará “de manera rápida” en la implementación de cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para integrantes de grupos armados ilegales que participan en procesos de paz con el Estado. La decisión fue anunciada tras una reunión entre el presidente Gustavo Petro; el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y los delegados del Gobierno en las diferentes negociaciones.

El encuentro se produjo luego de la polémica generada por la inclusión de personas con órdenes de extradición en un listado presentado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, relacionado con integrantes del Clan del Golfo que serían trasladados a zonas de concentración.

El Gobierno precisó tras la reunión que, en la primera fase de implementación de las ZUT, no estarán presentes personas que tengan órdenes de captura con fines de extradición vigentes. Además, señaló que cualquier evaluación futura sobre esos casos dependerá directamente del presidente de la República.

“La dirección de la Política de Paz y del orden público corresponde de manera exclusiva al Presidente de la República”, indicó el documento.



La aclaración llega después de que el presidente Gustavo Petro negara públicamente haber autorizado la inclusión de alias ‘Chiquito Malo’, máximo cabecilla del Clan del Golfo, y de otros integrantes requeridos por Estados Unidos, dentro de los listados para avanzar en los procesos de ubicación temporal.

A través de su cuenta de X, el presidente Petro aseguró que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no consultó previamente con la Presidencia la solicitud para suspender órdenes de captura y extradición de 29 integrantes de esa organización criminal, entre ellos 13 personas requeridas por autoridades estadounidenses.

“Yo no he suspendido la orden de extradición de alias ‘Chiquito Malo’ ni he autorizado la lista de los primeros 400 combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba”, afirmó el mandatario.

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Según explicó el propio presidente, la comisión de paz elaboró una lista que incluía integrantes extraditables, aunque insistió en que “en las primeras fases del proceso no actúan extraditables”.

Aunque el Gobierno no detalló cuáles serán exactamente los territorios priorizados para las cinco Zonas de Ubicación Temporal, sí dejó claro que estas hacen parte de la estrategia para avanzar en los distintos procesos de negociación y sometimiento con estructuras armadas ilegales.

Los jefes negociadores del Gobierno con grupos ilegales que participaron en dicha reunión fueron: Armando Novoa, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; Carlos Erazo, con Comuneros del Sur; Gloria Quiceno, con las disidencias de alias Calarcá; Mauricio Silva, con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra; Álvaro Jiménez, con el Clan del Golfo; Isabel Zuleta, con las bandas de Medellín y el Valle de Aburrá; Fabio Cardozo, con las bandas en Buenaventura; Alexander Castillo, con las bandas de Quibdó y Camilo Pineda, con las bandas de Barranquilla.

Comunicado Público del Consejero Comisionado de Paz y Jefes de Delegaciones tras reunión con el Presidente de la República. pic.twitter.com/bY5Otx4GyW — Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) May 14, 2026