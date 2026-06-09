Gobierno le notificó retiro a mayor general Erick Rodríguez de las FFMM: “Asumo lleno de aceptación”

El Ministerio de Defensa notificó el retiro del mayor general Erick Rodríguez, actual subjefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, en medio de la controversia generada por sus declaraciones sobre el control e intimidación que estarían ejerciendo estructuras criminales en regiones del Meta de cara a las elecciones presidenciales.

La decisión se conoce luego de las afirmaciones hechas por el alto oficial el pasado 17 de mayo, cuando advirtió que grupos armados bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades campesinas en zonas estratégicas del departamento, en medio de la disputa territorial entre ambas estructuras y de cara al escenario electoral.

Durante su intervención, el general Rodríguez aseguró que las disidencias no solo estarían enfocadas en controlar corredores estratégicos y economías ilícitas, sino también en ejercer dominio sobre la población civil mediante intimidaciones y mecanismos de control territorial.

Grupos armados en Colombia. Foto: Human Rights Watch.

Tras ser notificado de su salida del servicio activo, el oficial envió un mensaje dirigido a generales y almirantes de las Fuerzas Militares, en el que expresó gratitud por su trayectoria de más de 35 años en la institución.



“Estoy agradecido con el todo poderoso por haberme permitido servir al país desde mi amada institución por más de 35 años y haber vestido el uniforme de los héroes de la patria desde los dieciséis años de edad”, escribió el general Rodríguez.

En su comunicación también destacó el orgullo que siente por su carrera militar y aseguró que volvería a tomar el mismo camino. “Sin duda alguna, si tuviera la oportunidad de retroceder 39 años en el tiempo volvería a escoger recorrer el camino de los soldados de Colombia”, afirmó.

El alto oficial señaló además que acepta su retiro “lleno de aceptación, gratitud y docilidad”, y lamentó no haber tenido más tiempo para continuar trabajando “por hacer de nuestra nación una más próspera, segura y estable”.

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Finalmente, agradeció al comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, así como al mando militar, por el respaldo recibido durante su carrera. “Me siento honrado y profundamente orgulloso de haberlos conocido a todos y compartir con ustedes esta noble tarea de defender a los colombianos”, concluyó el oficial en su despedida.