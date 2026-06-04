Gobierno confirma tres muertos en bombardeo contra círculo cercano de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Un bombardeo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra el círculo cercano de alias ‘Iván Mordisco’ dejó tres integrantes de esa estructura armada muertos y permitió recuperar a un menor de edad que había sido reclutado por el grupo ilegal.

La acción se desarrolló en zona rural de San José del Guaviare, a unos 22 kilómetros al suroriente del lugar donde ocurrió la reciente confrontación entre las estructuras de alias “Calarcá” y alias “Iván Mordisco”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que durante la operación también fueron incautadas 15 armas de fuego, abundante munición y material de comunicaciones e intendencia utilizado por la organización ilegal

El bombardeo, el número 23 contra esas estructuras, se produjo días después de los enfrentamientos registrados el 27 de mayo en Barranco Colorado, Guaviare, entre las dos facciones disidentes de las antiguas Farc al mando de alias ‘Mordisco’ y alias ‘Calarcá’. Según confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal, en esos combates murieron 48 personas.



Enfrentamientos entre disidencias de 'Calarcá' y 'Mordisco'. Foto: imagen de archivo, AFP.

De ese total, 11 eran menores de edad reclutados forzosamente por los grupos armados. Medicina Legal estableció que se trataba de ocho hombres y tres mujeres con edades entre los 15 y 17 años, quienes fallecieron por impactos de arma de fuego.

De acuerdo con información de inteligencia conocida por el Ministerio de Defensa, varios integrantes de las estructuras enfrentadas han manifestado interés en abandonar las armas y acogerse a la legalidad. Las autoridades sostienen que algunos de ellos han recibido amenazas de muerte por parte de sus propios comandantes para impedir su desvinculación.

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Por esa razón, las operaciones militares se mantienen en esta zona del departamento del Guaviare con el objetivo de recuperar menores reclutados y facilitar la salida de quienes buscan abandonar estas organizaciones criminales.

Al mismo tiempo, la Policía Nacional reportó la captura de tres presuntos integrantes de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en la vía que comunica a Ibagué con Melgar. Entre los detenidos figura alias “Mona” o “Katherine”, señalada por las autoridades de coordinar actividades contra la Fuerza Pública y gestionar el traslado de menores reclutados desde el Cauca hacia el Guaviare.

En el mismo procedimiento también fue detenido un ciudadano ecuatoriano. Las autoridades incautaron material de guerra, incluido un cañón para ametralladora, que presuntamente iba a ser enviado hacia los departamentos de Meta y Guaviare.

Bombardeo número 23 ordenado por este Gobierno contra estructuras del narcotráfico que atentan contra la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos.



En una contundente operación conjunta, nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional adelantaron una acción… https://t.co/07DavvwSm1 pic.twitter.com/CIeQCDUf5j — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) June 4, 2026