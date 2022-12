Gobierno Nacional asegura que sin desminado en Colombia no habrá paz

El primer mandatario reveló que la meta para este año es que 20 municipios del país queden libres de minas antipersonales para lo cual se asignaron 700 hombres y mujeres para desarrollar esa labor.



“Ya identificamos 199 municipios en los que existe un mayor riesgo con las minas, priorizamos 80, y este año comenzamos en firme con 20 poblaciones”, afirmó el presidente.

Agregó que hay cinco mil personas que se están capacitando para la labor de desminado y para el próximo año serán 10 mil.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 19 años de prisión contra el padre Óscar Albeiro Ortiz Henao por sus vínculos con grupos paramilitares.



-La comunidad de Salento asegura que no estará satisfecha hasta que no se confirme oficialmente que no llegará ninguna empresa minera en busca de oro y otros metales preciosos a la región.

-Las autoridades en Santander reportan un grave daño ambiental en la zona del Magdalena Medio por una presunta falla del oleoducto operado por Ecopetrol que provocó un derrame de combustible de grandes proporciones en un humedal del sector.



-448 personas se encuentran hacinadas en las estaciones de Policía y los calabozos de la Sijin en Medellín.

-Internos de la cárcel de Villahermosa de Cali defienden a la directora de ese centro tras la polémica desatada a raíz de la circulación de varias fotos en redes sociales donde ella aparece bailando con los presos.



-El túnel de Crespo en Cartagena volvió a generar nuevas filtraciones de agua por las fuertes lluvias del fin de semana.