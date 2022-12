Gobierno no descarta posibilidad de Constituyente para refrendar acuerdos de paz

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en diálogo con BLU Radio, no descartó posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente para refrendar los eventuales acuerdos de paz a los que se llegaría en los diálogos de La Habana. (Lea también: Cortes piden archivar equilibrio de poderes y convocar a Asamblea Constituyente )

